Suite à l’appel lancé par les factions palestiniennes de Gaza au peuple palestinien à la mobilisation générale, les médias israéliens estiment que « cet appel comprend un message vague mais menaçant, dont le ton rappele l’opération « l’épée d’al-Qods » .

Yaron Schneider, commentateur des affaires arabes pour la chaine satellitaire israélienne « Channel 12 », a déclaré que « jusqu’à présent, le Hamas a tenu à ne pas s’engager dans des menaces claires d’inclure la bande de Gaza dans la confrontation ».

« Ce soir également, selon le vague message de la réunion, il y a une menace et un ton qui rappellent ce que nous avons entendu avant l’opération l’épée d’al-Qods l’année dernière », a ajouté Schneider.

Il a poursuivi : « Jusqu’à présent, elles ne se sont pas engagées et n’ont pris aucune mesure qui les conduirait directement à une escalade depuis la bande de Gaza, et c’est ce que nous avons vu ces derniers jours. Toutefois, elles tentent de faire monter la tension dans la mosquée Al-Aqsa, en particulier dans la nuit de Pâques, vendredi soir, en raison des invitations lancées en Israël par les Juifs, à se rendre à la mosquée Al-Aqsa et à offrir des sacrifices à l’occasion de la Pâque juive ».

Aujourd’hui, mercredi, les factions palestiniennes à Gaza ont appelé à « une mobilisation populaire générale dans tous les lieux où le peuple palestinien se trouve voire la diaspora », appelant « les masses populaires palestiniennnes au plus haut degré de préparation pour manifester par centaines de milliers partout ».

Les factions ont déclaré dans un communiqué qu’elles « ont décidé de maintenir la salle des opérations conjointes en session permanente pour suivre l’évolution de la situation et prendre les mesures nécessaires », soulignant leur « unité face à l’occupation et à l’agression ».

Les factions de la résistance palestinienne se sont réunies plus tôt dans la journée pour établir des règles afin de faire face à toute mesure prise par l’occupation concernant la mosquée Al-Aqsa et Jénine. Et elles ont mis en garde l’occupation israélienne contre la prise d’assaut de la mosquée Al-Aqsa, sa profanation par des sacrifices offerts pendant la soi-disant fête de Pâques ».

Hier mardi, des dizaines de colons ont pris d’assaut la mosquée Al-Aqsa, sous la protection de la police d’occupation. Les médias palestiniens ont rapporté que « des dizaines de colons ont pris d’assaut la mosquée Al-Aqsa par la porte Mughrabi, pour effectuer des rituels talmudiques et des visites provocatrices, puis ils sont sortis par la porte Al-Silsila, tandis que la police d’occupation assurait la protection des colons.

De son côté, le correspondant israélien de « Channel 12 », Tamir Steinman, a déclaré que « l’armée israélienne se prépare à la possibilité de tirs de roquettes depuis Gaza », notant que « les yeux de l’establishment sécuritaire et militaire sont dirigés vers la rencontre des factions palestiniennes pour comprendre comment les choses évolueront ».

Gantz : Nous sommes prêts pour toutes les arènes

Le ministre israélien de la Sécurité, Benny Gantz, a déclaré à la Douzième chaîne israélienne qu' » il ne peut certifié si d’autres opérations de resistance auront lieu ou pas », ajoutant » ce n’est pas la seule arène (ndrl: la Cisjordanie) dans laquelle nous opérons, mais plutôt dans de nombreuses arènes . »

Gantz a souligné : « Je ne vois pas Gaza s’échauffer, mais cela pourrait arriver et cela est lié à la sensibilité de cette période, et nous sommes prêts contre toutes les arènes et avec toute la force requise ».

Et de poursuivre : « les circonstances sont dangereuses et nous devons renforcer l’Autorité palestinienne et affaiblir le Hamas », révélant : « J’ai rencontré Abou Mazen ces derniers temps et il y existe une coopération sécuritaire. »

Source: Traduit d'AlMayadeen