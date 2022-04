A l’occasion de la Journée internationale d’al-Qods, les dirigeants de l’axe de la résistance, au Forum d’al-Qods adressent un message au monde à travers lequel ils réitèrent leur soutien au peuple palestinien dans sa défense d’al-Qods/Jérusalem occupée et de la mosquée d’Al-Aqsa.

Sayed Hassan Nasrallah

Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a déclaré lors de sa participation au Forum d’al-Qods, que « la cause palestinienne reprend vie et bénéficie de plus de partisans et de moudjahidines prêts à se sacrifier pour elle ».

Sayyed Nasrallah a souligné que « la stratégie de l’ennemi consistait à miser sur le temps et sur le désespoir des peuples à croire en la cause palestinienne », notant que « ce qui se passe aujourd’hui est exactement le contraire, grâce à la foi du jihad et à la perspicacité des pays de l’axe de la résistance, de ses forces et de ses peuples. »

Il a noté que « l’axe de la résistance devrait également être appelé l’axe d’Al-Qods à juste titre, car Al-Qods est la boussole central et unificatrice », ajoutant qu' »Al-Qods reprend vie aujourd’hui et a une épée à Gaza qui le défend, comme cela s’est produit l’année dernière lors de l’épée de la bataille d’Al-Qods ».

Sayyed Nasrallah a poursuivi : « Al-Qods revient et jouit aujourd’hui d’un axe qui se rassemble pour imposer une équation régionale forte et solide afin de la défendre d’abord, et la libérer ensuite », notant : « Al-Qods revient, et son peuple en Palestine et à Gaza réalise des exploits qui secouent l’entité. »

Sayyed Nasrallah a souligné : « le Hezbollah est en première ligne aux côtés de nos frères des factions de la résistance palestinienne », indiquant que « tous ceux qui appartiennent à cet axe sont soumis à des sièges et à des sanctions, dans le but de les forcer à abandonner à Al-Qods , la Palestine et la logique de la résistance. »

Le secrétaire général du Hezbollah a déclaré que « la fermeté et la détermination face à au siège et au terrorisme d’Etat, est un facteur essentiel de la bataille de la résistance », expliquant que « notre louyauté reste intacte envers nos grands martyrs en Palestine, au Liban, en Syrie , en Irak, en Iran et au Yémen, à leur tête le martyr d’al-Qods, Hajj Qassem Soleimani. Nous n’hésiterons point à abattre toutes les conspirations, à briser toutes les chaines et à nous défendre contre tous les poignards qui tentent de nous frapper dans le dos et dans la poitrine ».

Haniyeh : Les opérations héroïques ont marqué des points importants

De son côté, le chef du bureau politique du mouvement Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que « la journée d’al-Qods survient cette année sous l’impact des grands événements vécus dans les lieux sacrés d’al-Qods islamique et chrétienne ».

Haniyeh a souligné que « les opérations héroïques ont marqué des points importants, dont le plus important est que le choix de la résistance revient exclusivement à un peuple et non à une faction ou à une élite », ajoutant que « cette resistance a confirmé l’importance de la Cisjordanie et de ses hommes dans l’équation de la lutte contre l’ennemi sioniste, voire dans le rétablissement de l’équilibre stratégique. »

Il a poursuivi : « La résistance dans sa nouvelle vague a confirmé que la question d’al-Qods et d’Al-Aqsa mais aussi le droit au retour des palestiniens et la question des détenus ne peuvent être résolue à la table des négociations », notant qu' »il y a deux facteurs qui ont incité l’ennemi à accélérer ses étapes, ou mettre en œuvre ses projets dans la division temporelle et spatiale de la mosquée Al-Aqsa ».

Haniyeh a expliqué que « le premier facteur est lié à la normalisation des relations avec certains gouvernements arabes, et l’alliance militaire et sécuritaire avec eux », ajoutant que « le deuxième facteur est lié à l’escalade des tensions dans l’intérieur palestinien via l’exploitation de la préoccupation mondiale avec la guerre russo-ukrainienne. »

Haniyeh a souligné que « notre peuple, ceux et celles qui ont campé à al-Aqsa, le peuple qui résiste dans les territoires occupés et les forces de soutien à Gaza ont contrecarré le plan de l’ennemi », ajoutant que « Gaza a confirmé qu’elle est toujours et pour toujours engagée dans le conflit contre l’occupation israélienne, surtout si les lignes rouges sont franchies par l’ennemi. »

Il a souligné que « la question d’al-Qods et la question de la Palestine ont réussi, malgré tous les événements majeurs dans le monde, à revenir sur le devant de la scène », soulignant qu' »il n’y a de sécurité ni de stabilité dans cette région que si le peuple palestinien jouit pleinement de son droit à sa terre et à sa patrie ».

Le chef du bureau politique du Hamas a revelé qu' »il a informé toutes les parties que notre peuple et notre nation ne peuvent pas accepter qu’on change la nature d’Al-Aqsa, et nous déjouerons tous les plans », expliquant que « les tentatives de l’ennemi de franchir les lignes et de commettre plus de bêtises peuvent transformer ce conflit bilatéral en conflit régional. »

Al-Nakhla : Nous ne reculerons ni ne transigerons tant que l’Iran soutiendra la résistance

À son tour, le secrétaire général du Mouvement de résistance palestinienne, le Jihad islamique, Ziyad al-Nakhala, a déclaré que « notre peuple est fort de part sa volonté et donc il n’abandonnera pas al-Qods », soulignant que « nous ne reculerons ni ne transigerons ».

Nakhaleh a souligné que « l’Iran soutien la résistance et ouvre un large horizon pour que les moudjahidines remportent la victoire », ajoutant : « C’était douloureux pour le peuple palestinien d’être délaissé dans ces circonstances par ses frères », notant qu' »il y a un qui a envoyé des câbles de félicitations à l’occupation. »

Abou Ahmed Fouad : l’Iran soutient fermement l’axe de la résistance

Dans le même contexte, le Secrétaire général adjoint du Front populaire de libération de la Palestine, le général de division Abou Ahmed Fouad, a déclaré que » la Journée d’Al-Qods confirme que les droits des peuples opprimés ne peuvent être perdus avec le temps, quelle que sa durée. »

Abou Ahmed Fouad a souligné que « l’Iran contribue au sein de l’axe de la résistance et le soutient de toutes ses forces, en particulier la résistance palestinienne », notant que « la volonté du peuple palestinien, et derrière lui l’axe de la résistance, remporteront la victoire ».

Naji : Le peuple palestinien doit s’unir pour commémorer cette journée

Pour sa part, le secrétaire général du Front populaire – Commandement général, Talal Naji, a affirmé que « l’imam Khomeiny s’est efforcé pendant plus de 43 ans de préserver le soutien à al-Qods et à son peuple », notant que « l’imam Khomeiny avait prévu les dangers qui menacent la ville sainet d’al-Qods et ses lieux saints islamiques ».

Naji a insisté sur la nécessité à ce que « tous les Palestiniens unissent leurs forces pour commémorer cette journée et affronter les gangs israéliens », notant que « le martyr Qassem Soleimani supervisait personnellement le développement des capacités militaires de toutes les factions de la résistance palestinienne ».

Cheikh Issa Qassem : La nation doit affronter la menace la plus grave sur son identité et son existence

Cheikh Issa Qassem

Pour sa part, l’autorité religieuse, Cheikh Issa Qassem, a estimé que « la mosquée d’Al-Aqsa subit les plus intenses, les plus sales, les plus dangereuses et les plus féroces agressions sionistes », soulignant que « la nationdoit affronter une des plus grave menace pour son identité et son existence via la normalisation ».

Il a ajouté : « La Journée internationale d’al- Qods nous force à rappeler tous les détails de l’épreuve vécue par la mosquée Al-Aqsa », notant que « les pays arabes ont été impliqués dans la tragédie de la normalisation avec cet ennemi juré, et ont formé un seul front avec cet ennemi. »

Grand Mufti d’Irak : Notre position est un message aux traîtres et à tous ceux qui ont normalisé avec l’ennemi israélien

Le Grand Mufti d’Irak, Cheikh Mahdi al-Sumaidai, a dénoncé « les dirigeants qui ont accepté en échange d’un prix bon marché, d’occuper des fonctions au sein des gouvernements, ils ont ainsi abandonné la cause de la nation soit la Palestine et al-Qods ».

Al-Sumaidai a appelé « tous les musulmans, vieux et jeunes, femmes et hommes, à être solidaires à l’occasion de la Journée internationale d’al-Qods », soulignant que « les juristes et les universitaires devraient dire leur mot en invitant la nation à une position de solidarité à l’occasion de la Journée internationale de l’al-Qods ».

Le Grand Mufti d’Irak a ajouté : « Notre position est un message aux traîtres et aux normalisateurs qui ont vendu leur religion et leur conscience ».

L’imam de la mosquée Al-Aqsa: La normalisation ne nous affectera point

À son tour, le prédicateur de la mosquée Al-Aqsa, Cheikh Ikrima Sabri, a déclaré que « la mosquée bénie d’Al-Aqsa occupe le centre des ambitions, car elle est au centre du conflit que l’occupation a provoqué », ajoutant que « ce qui s’est passé pendant le mois de Ramadan confirme les ambitions sionistes dans la mosquée Al-Aqsa. »

Cheikh Sabri a poursuivi : « Les violations qui ont eu lieu contre Al-Aqsa indiquent qu’elle n’a aucun caractère sacré pour les sionistes », soulignant qu’ « al-Qods est comme La Mecque et Médine, et la mosquée Al-Aqsa est comme la Grande Mosquée et la Mosquée du Prophète ».

Il a souligné que « la majorité des pays arabes sont préoccupés par leurs conflits internes, ou par la normalisation avec l’occupation, mais cela ne les sauvera pas de leur responsabilité », ajoutant que « la nation est obligée de soutenir les habitants d’al-Qods, et les peuples sympathisent avec nous lorsque nous nous adressons aux gouvernements ».

Cheikh Sabri a noté que « cette normalisation ne nous affectera point car ces pays n’ont pas initialement soutenu notre cause comme ils le devraient, car leur soutien n’était que formel ».

Source: Traduit d'AlMayadeen