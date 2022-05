La Cour suprême israélienne a rejeté une requête contre la demande d’Israël d’expulser plus de 1000 Palestiniens d’une zone rurale de la Cisjordanie occupée, sous prétexte de permettre à l’armée israélienne d’y mener des exercices militaires réguliers.

Après près de 20 ans de manœuvres juridiques, la Cour suprême a rendu sa décision mercredi soir, ouvrant la voie à la démolition de huit petits villages dans une zone aride et rocheuse près d’ Al-Khalil Hébron.

Cette zone est appelée par les Palestiniens Masafer Yatta et par les Israéliens les collines sud d’Hébron.

Dans sa décision, le tribunal de l’occupation a déclaré qu’il avait conclu que les résidents palestiniens, qui ont maintenu un mode de vie évolué dans la région pendant de nombreuses générations et vivent de l’agriculture et de l’élevage, n’étaient pas des résidents permanents de la région lorsque l’armée israélienne a commencé à y mener des exercices militaires dans les années 1980.

Les habitants de Masafer Yatta et les ONG israéliennes des droits affirment que de nombreuses familles palestiniennes résident en permanence dans une zone de 7 400 acres avant qu’Israël n’occupe la Cisjordanie en 1967, et que leur expulsion violerait le droit international.

Nidal Abu Younis, chef du conseil local de Masafer Yatta, a déclaré à Reuters: « La Cour suprême a rejeté la requête présentée par les habitants de Masafer, cette affaire prouve que ce tribunal fait partie de l’occupation. Le juge, qui est un colon, a assisté seulement à deux audiences du tribunal ».

Et d’ajouter: « Cette affaire est devant les tribunaux depuis plus de vingt ans. Nous tiendrons une séance avec les avocats pour rechercher toute faille juridique dans la décision. Nous ne quitterons pas nos maisons et nous y resterons ».

La délégation de l’Union européenne auprès des Palestiniens a déclaré que l’expulsion des habitants de Masafer était une violation du droit international.

« En tant que puissance occupante, Israël a le devoir de protéger la population palestinienne et non de la déplacer », a-t-elle indiqué sur Twitter.