Le ministre libanais de l’Intérieur a livré dans l’après-midi de ce lundi 16 mai les chiffres définitifs du scrutin législatif du 15 mai 2022 dans 7 circonscriptions sur 15.
Békaa I ( Zahlé)== 49,5% ( 7 sièges parlementaires)
Rami Abou Hamdane (Hezbollah)
George Oqeis (FL)
Elias Astfane (FL)
Michel Daher (Indépendant)
Salim Aoun (CPL)
Bilal al-Hachimi (FL)
Georges Bouchikian (CPL)
Békaa II (Rachaya-Békaa de l’ouest)== 47,42% ( 6 sièges parlementaires)
Qabalane Qabalane (Amal)
Wael Abou Faour (PSP)
Hassan Mourad (Al-Itihad)
Yassin Yassin
Charbel Maroune (CPL)
Ghassan Skaf (PSP)
Békaa III (Baalbak-Hermel)== 57,09% ( 10 sièges parlementaires)
Hussein Haj Hassan (Hezbollah)
Ibahim Moussaui (Hezbollah)
Ghazi Zoayter (Amal)
Ali Mekdad (Hezbollah)
Ihab Hémadé (Hezbollah)
Jamil Sayyed (Indépendant allié du Hezbollah)
Samer al-Toum (Indépendant allié du Hezbollah)
Yanal Solh (Indépendant allié du Hezbollah)
Melhem al-Hojeiri. (Indépendant allié du Hezbollah)
Antoine Habchi (FL)
Sud-Liban I (Saida-Jezzine)== 46,6% ( 5 sièges parlementaires)
Abdel Rahman al-Bezri (Indépendant)
Oussama Saad (Organisation Populaire nassérien)
Said al-Asmar (FL)
Charbel Messeed (Indépendant)
Ghada Ayyoub (FL)
Sud-Liban II ( Tyr-Zahrani) == 48,8% ( 7 sièges parlementaires)
Nabih Berri (Amal)
Hassan Ezzeddine (Hezbollah)
Hussein Jechi (Hezbollah)
Ali Khreis (Amal)
Inayat Ezzeddine (Amal)
Ali Osseirane (Amal)
Michel Moussa (Amal)
Mont du Liban I (Jbeil-Kesrouan) ( 8 sièges parlementaires)
Raed Berro (Hezbollah)
Nada al-Boustani (CPL)
Simon Abi Ramia (CPL)
Ziad Hawwat (FL)
Salim Sayegh (Kataeb)
Farid Haykal al-Khazen (Indépendant)
Neamat Efram (Indépendent)
Chawki al-Dakkache (FL)
Mont du Liban III ( Baabda) ( 6 sièges parlementaires)
Ali Ammar (Hezbollah)
Pierre Abou Assi (FL)
Hadi Abou al-Hassan (PSP)
Alain Aoun (CPL)
Fadi Alameh (Amal)
Camille Chamoun (Parti Ahrar)
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Source: Agences