Dans un communiqué publié par son Bureau médiatique, le Hezbollah a salué la criminalisation de la normalisation avec «Israël» par le Parlement irakien.

« Le Hezbollah est fier et reconnaissant de cette décision historique et importante prise par le Parlement irakien de criminaliser la normalisation avec l’ennemi sioniste », est-il écrit dans le communiqué publié par le Bureau médiatique ce vendredi 27 mai.

Et de poursuivre : « C’est une démarche importante et cruciale dans la confrontation au processus de normalisation humiliant conduit par certains pays arabes. Elle constitue également un ferme soutien au peuple palestinien et à sa résistance héroïque dans la lutte contre l’agression et le terrorisme sionistes».

Qualifiant cette décision prise à l’unanimité le jeudi 26 mai de «position honorable et courageuse » le Hezbollah estime qu’elle « illustre d’une manière limpide la véritable identité du cher peuple irakien, de sa référence religieuse et de ses forces politiques ».

Selon lui, elle « confirme la position ferme et permanente de l’Irak au côté de la cause palestinienne, (position) que n’a pu affecter ni l’occupation américaine, ni la situation économique et politique difficile vécue lors des dernières années».

A la fin de son communiqué, le Hezbollah a appelé « les partis politiques arabes et les masses de notre nation arabe de tirer le meilleur parti de l’exemple irakien dans son contenu et son timing afin d’œuvrer dans les divers domaines pour criminaliser la normalisation et promulguer les législations et les lois nécessaires face à la normalisation à tous les niveaux. »

Source: Médias