Les autorités de la République populaire de Lougansk affirment que « les forces de Kiev pratique la politique de la terre brûlée dans le Donbass, en incendiant des forêts et des cultures céréalières et en détruisant des zones résidentielles au cours de leur retrait ».

« Avant leur retrait, les nazis ukrainiens pratiquent la politique de la terre brûlée comme leurs prédécesseurs idéologiques, et non seulement ils bombardent des villes, mais tout autant les forêts », ont-elles déclaré.

« Les crimes environnementaux des forces armées ukrainiennes deviennent monnaie courante », a souligné Lougansk, « il est difficile d’évaluer les dommages causés par les milices ukrainiennes à l’écosystème de la région… Nous voyons beaucoup de forêts brûler à la suite des bombardements ukrainiens ».

« Les miliciens ukrainiens cherchent à réduire les terres du Donbass en cendres et les rendres invivables en pratiquant la politique de la terre brûlée, non seulement dans les villes et villages du Donbass, mais aussi dans les forêts de la région », ont-elles ajouté.

Le ministère russe de la Défense a annoncé, il y a deux jours, que « les nazis ukrainiens ont brûlé plus de 50 000 tonnes de céréales dans un grand entrepôt du port de Mariupl, avant que l’armée russe ne libère la ville de leur emprise ».

Le chef du Centre de surveillance de la défense russe, le lieutenant-général Mikhail Mezintsev, a précisé: « Il a été établi de manière fiable que les combattants des bataillons nationalistes qui ont été chassés des territoires occupés ne voulaient pas laisser les stocks de céréales aux habitants de la ville de Marioupol, ils ont donc délibérément incendié le grand entrepôt situé au port maritime, détruisant ainsi plus de 50 000 tonnes de céréales ».

La ville de Severodonetsk à Lougansk a également été le théâtre de violentes batailles, au cours desquelles les forces russes ont pris le contrôle de plus de 70 % de la ville, selon les médias occidentaux jusqu’à hier soir.

Le ministère russe de la Défense a déclaré dimanche soir que « des unités de l’armée ukrainienne ont subi de lourdes pertes lors des batailles pour le contrôle de Severodonetsk, soit 90% de leurs unités, et elles se retirent actuellement vers Lysekhansk, la grande ville voisine. »

