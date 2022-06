Le ministère russe de la Défense a annoncé mardi 21 juin que les forces ukrainiennes ont tenté hier de s’emparer de l’île stratégique de Zmeïny (Zmiïnyï) qui se trouve sur la mer Noire, et connue sous le nom de l’île des serpents.

« Le 20 juin, vers 5 heures du matin, le régime de Kiev a fait une autre tentative désespérée de s’emparer de l’île de Zmeïny. Le plan du régime de Kiev comprenait des frappes aériennes et d’artillerie massives sur l’île, suivies d’une opération de débarquement et de capture », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le communiqué indique que 15 drones ont participé au raid aérien d’attaque et de reconnaissance, dirigé par deux drones « Bayraktar TB-2 », ajoutant que les forces de défense aérienne avaient repéré un avion de reconnaissance stratégique « Global Hawk RQ-4 » de l’US Air Force voler à une haute altitude.

« Les frappes de missiles et d’artillerie sur l’île ont été dirigées par des missiles balistiques Tochka-O et des lanceurs Uragan depuis des sites de lancement à l’ouest d’Odessa et de l’île de Kubansky », ajoute le communiqué.

Il a souligné que « les systèmes anti-aériens et anti-missiles russes Pantsir et le système anti-aérien Thor ont détruit toutes les armes ennemies tirées sur l’île de Zmeïny, ont abattu 13 drones dans les airs, 4 missiles Tochka-O et 21 Ouragan lanceurs. »

Le communiqué souligne que « tous les missiles n’ont pas atteint leurs cibles sur l’île ».

Le mois de mai dernier, le ministère russe de la Défense a annoncé que les forces de Kiev, sous les ordres du président ukrainien Volodymyr Zelensky, et les instructions de conseillers américains et britanniques, tentaient pendant plusieurs jours de récupérer l’île.

Les forces russes avaient aussi déjoué une tentative de débarquement ukrainienne sur l’île de Zmeïny. Elles ont abattu la plupart des avions participant à l’opération et détruit un bateau militaire ukrainien.

Les forces russes ont pris le contrôle de l’île de Zmeïny de la région d’Odessa sur la mer Noire, le 24 février, le premier jour de l’opération militaire russe en Ukraine. D’où son importance pour l’armée russe dans la conduite des opérations militaires. Tandis que les forces ukrainiennes veulent la reprendre pour entraver la capacité de la marine russe à imposer un blocus sur la côte ukrainienne.

Lieu stratégique militairement, cette île des Serpents représente un enjeu économique aussi.

D’une superficie de 0,17 km2 , elle est une clé essentielle dans le contrôle de la mer Noire.

Elle permet d’atteindre les côtes ukrainiennes, et se trouve à portée de main des côtes roumaines, à 45 kilomètres du port Sulina et du littoral du delta du Danube.

Celui qui contrôle cette île minuscule met la main sur les énormes gisements de gaz cachés dans les tréfonds de la mer Noire estimés à 200 milliards de mètres cubes.

Lundi, l’armée russe a accusé l’armée ukrainienne d’avoir attaqué les plateformes de forage de Chornomorneftegaz qui se trouvent non loin de cette île . Elles sont depuis toujours en feu, selon une sénatrice de la péninsule de Crimée, Olga Kovitidi, citée par l’agence de presse Ria Novosti.

