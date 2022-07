Le secrétaire général adjoint du Front populaire de libération de la Palestine, Jamil Mezher, a affirmé que « la rencontre avec Sayyed Nasrallah a été positive et importante », soulignant que « l’occupation israélienne doit comprendre que le pétrole et le gaz sont des droits Libanais et Palestiniens ».

M. Jamil Mezher, a précisé dans une interview à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que » tous les risques et défis dans la région ont été discuté lors de cette réunion ».

Mezher a ajouté : « Nous et Sayyed Nasrallah avons discuté des tentatives de certains pays d’établir un OTAN du Moyen-Orient dans la région dirigée par « Israël » ayant pour but de la protéger, et nous avons souligné que toutes ces tentatives échoueront face aux capacités croissantes de l’axe de la résistance. »

Il a indiqué que « la démarcation de la frontière avec le Liban devrait se faire avec l’Autorité palestinienne et non avec l’ennemi israélien », notant que « l’occupation israélienne doit se plier devant l’équation selon laquelle le pétrole et le gaz sont des droits Libanais et Palestiniens, et le Liban utilisera toutes les options pour ne pas compromettre ce droit. »

Mezher a poursuivi: « La Syrie, le Liban, la Palestine et une partie importante de la résistance en Irak et au Yémen, dirigée par l’Iran, ne permettront pas la création de nouvelles équations permettant à l’ennemi de piller les ressources et les ressources de la région. »

Le secrétaire général adjoint du Front populaire de libération de la Palestine a déclaré que « la bataille est inévitable, ce sera une bataille de tout l’Axe et non sur un seul front, et le cœur du conflit sera à l’intérieur de la Palestine et sur sa terre », commentant : « Le jour viendra où nous serons dans une bataille majeure dans laquelle toutes les places et tous les fronts s’uniront face à l’ennemi israélien et contre tous ceux qui se tiendront derrière lui, car la victoire sera un allié de l’axe de résistance ».

Et il a noté : « Nous avons rencontré les frères à la direction du Hamas, et ils ont pris la décision de rétablir les relations avec la Syrie, et nous les avons encouragés à le faire afin de renforcer une situation d’unité entre toutes les parties du la résistance », notant que « Damas est au cœur de l’axe de la résistance et au cœur de la confrontation avec l’ennemi israélien ».

Il a ajouté : « La Syrie est le cœur battant de l’arabisme, et est toujours attachée à son droit de lutter contre l’occupation israélienne et au droit des Palestiniens. »

Et de conclure que « la marche des drapeaux n’a pas brisé l’équation imposée par la bataillede l’épée d’al-Qods, sachant que nous nous engageons point dans une bataille dont le lieu et l’heure sont déterminés par l’ennemi israélien », soulignant que « quiconque a choisi le chemin de la lutte et de la libération, du droit au retour affronteront son destin avec courage, et nous sommes prêts pour cette confrontation. »

Source: Traduit d'AlMayadeen