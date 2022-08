Le mouvement de résistance palestinienne Hamas a affirmé que « les dirigeants d' »Israël » connaissent un état de confusion voire ils appréhendent les conséquences de l’élargissement de la portée de la confrontation avec la résistance palestinienne, qui restera dans un état d’extrême vigilance et d’appréciation de la situation pour faire face à toute escalade.

Samedi, le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a fermement condamné la poursuite de l’agression israélienne contre la bande de Gaza et le ciblage de civils et d’innocents, tenant l’occupation « pour responsable de l’escalade et des conséquences de la poursuite de ses crimes odieux ».

Et il a estimé que « le comportement et les déclarations des dirigeants de l’occupation et leurs avertissements continus des conséquences de l’expansion de la confrontation et des affrontements, reflètent ce que la résistance a réalisé en termes de dissuasion et de confusion vécue par ses dirigeants ».

Le porte-parole du Hamas a souligné que « l’ennemi israélien connaît des crises successives, et il essaie de les exporter vers Gaza et son peuple, mais derrière eux se trouve la vaillante résistance qui ne le lui permet pas ».

Il a souligné que « les factions de la résistance et la chambre commune sont en état d’alerte maximale, et en permanente évaluation de la situation pour faire face à cette escalade ».

Il a également souligné qu' »il y a des contacts intensifs et des efforts inlassables de la part des médiateurs pour cesser l’agression israélienne sur Gaza ».

Dans le même contexte, le porte-parole du Hamas, Abdel Latif al-Qanou, a déclaré : « La résistance palestinienne et la salle des opérations conjointes repoussent l’agression et gèrent la bataille contre l’occupation avec sagesse et compétence ».

Pour rappel, les Brigades Al-Qods ont visé, samedi matin, les colonies avoisinantes à la bande de Gaza, ainsi que Tel Aviv et l’aéroport Ben Gourion .

Les médias israéliens ont rapporté que des sirènes ont retenti ce matin dans les colonies de Nir Oz, Lakish, Zikim, Karmia, Netiv, Hasara, Sderot, Ein Hashlosha, Nir Am, Ibim et l’est de Tel-Aviv.

A noter, que les Brigades Al-Qods ont annoncé dans un communiqué militaire « le déclenchement de l’opération de riposte contre l’agression israélienne, baptisée Unité des terrains qui a débuté à 21:00 heure locale », contrecarrant la volonté de l’ennemi israélien d’exclure toutes les factions palestiniennes dans cette bataille, pour viser uniquement le Jihad islamique.

Source: Traduit d'AlMayadeen