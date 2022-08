Le secrétaire général du Jihad islamique, Ziad al-Nakhalé, a affirmé que « l’occupation israélienne était sous la pression de la résistance palestinienne, qui lui a imposé la remise en liberté du détenu Khalil Al-Awda et du chef Bassam Al-Saadi ».

S’exprimant lors d’une conférence de presse depuis Téheran, Ziad al-Nakhalé, a souligné ce dimanche, que « l’occupation israélienne cherchait vigoureusement à parvenir à un accord sur un cessez-le-feu ».

Al-Nakhalé a salué le peuple palestinien, qui a fait face à l’agression avec fermeté, ajoutant : « Je m’incline devant les martyrs, et je salue les peuples arabes et islamiques, qui se sont montrés solidaires avec nous ».

Al-Nakhalé a noté que « le peuple palestinien a réalisé une grande victoire face à l’agression, en particulier les Brigades Al-Qods », soulignant que « le mouvement du Jihad islamique s’est lancé pour défendre l’unité du peuple palestinien et des arénes »..

« 58 colonies étaient dans un même temps sous le feu de nos missiles »

Il a souligné que « le mouvement est resté inébranlable ,déterminé et plus fort que jamais, vous avez suivi comment les Brigades Al-Qods ont marqué d’importants points », notant que « 58 colonies étaient dans un même moment sous le feu de ses missiles ».

Al-Nakhalé a ajouté que « l’occupation était sous la pression de la résistance, qui lui a imposé la libération du prisonnier Khalil Al-Awda et du cheikh Bassam Al-Saadi », notant que « l’ennemi ne pouvait nous imposer aucune condition ».

Il a ajouté que « l’occupation israélienne a cherché avec force à parvenir à un accord sur un cessez-le-feu, et c’est nous qui avons imposé la remise en liberté de Saadi et d’Awawda », indiquant que « si l’ennemi ne respecte pas nos conditions, nous considérerons que l’accord est nul, et nous reprendrons le combat. »

Al-Nakhalé a poursuivi : « Dans l’accord, nous avons mis l’accent sur l’unité du peuple palestinien et sur celle des arènes », notant que « la seule garantie pour tout accord est la force de la résistance », ajoutant que « les Brigades Al-Qods ont utilisé des roquettes qui ont ciblé toutes les colonies israéliennes ».

Il a expliqué : « Si la bande de Gaza assiégée a imposé ses conditions à l’occupation, qu’en est-il de la résistance islamique au Liban, et ce qu’elle peut faire », notant que « la résistance impose aujourd’hui des équations différentes ».

Al-Nakhalé a déclaré que « la résistance en Palestine bénéficie du soutien des peuples et des pays dans le monde, tout comme les États-Unis soutiennent Israël », saluant la Cisjordanie et remerciant « le peuple iranien et la République islamique de l’Iran pour leur soutien au peuple palestinien ».

Et il a ajouté : « Pendant 50 heures de combats, nous avons insisté pour établir une équation selon laquelle la résistance a le dessus, et faire subir un échec à l’ennemi à briser le Jihad islamique », ajoutant que « ce qui a été réalisé est une victoire pour le peuple palestinien, et les gens protégerons cette victoire. »

Al-Nakhalé a indiqué que « le slogan de l’unité des terrains, malgré sa simplicité, est riche dans son essence », et a poursuivi : « Nous nous sommes battus pour instaurer et protéger ce slogan ».

Et de conclure : « L’unité des forces de résistance, nous et nos frères du Hamas sommes dans une alliance continue avec eux, et aussi avec les différentes factions, et l’ennemi ne pourra pas nous séparer », expliquant que « le Hamas n’a pas interférer dans la bataille en apparence, mais c’est l’épine dorsale de l’incubateur de la résistance, et nous préserverons notre unité. »

Brigades Al-Qods : Nous avons pu incarner les significations les plus élevées de l’appartenance à une seule géographie : la Palestine

Le porte-parole des Brigades Al-Qods, Abou Hamza, a déclaré que « sept jours se sont écoulés, dont quatre au cours desquels l’armée ennemie et plus de deux millions de troupeaux de colons sont restés debout sur le bout des doigts ».

Il a ajouté que « les dirigeants ennemis et les colons ont ressenti l’horreur face à la mobilisation de nos combattants dans les Brigades Al-Qods avec les différentes unités de combat ».

Et il a poursuivi : « Pendant sept jours, avec les Brigades Al-Qods, dans la bataille de la mobilisation, à travers l’opération Unité des terrains et le sang des chefs martyrs Taysir Al-Jabari et Khaled Mansour et avec eux un groupe de commandants sur le terrain, les moudjahidines et les héros de notre fier peuple moudjahid, nous avons pu prouver le droit des Palestiniens à la dignité et à la liberté ».

Abou Hamza a expliqué: « Nous avons pu incarner les significations les plus élevées de l’appartenance à la seule Palestine géographiquement, loin des projets de séparation, d’isolement et d’exclusivité, ainsi que de défendre la justice de la cause de nos détenus . »

Il a dit : « Après ce grand cadeau, qui était la dot du sang et du djihad, nous y avons réalisé des exploits équivalents à ce que nous avons réalisé dans la bataille Saif Al-Qods ».

Un accord conclu sur un cessez-le-feu à Gaza sous condition de répondre à toutes les exigences du Jihad islamique

Selon des sources privées de la chaine satellitaire libanaise alMayadeen, un accord a été conclu sur un cessez-le-feu à Gaza, sous condition de répondre à toutes les exigences du Jihad islamique.

Le mouvement du Jihad islamique a déclaré dans un communiqué : « À la lumière de la déclaration publiée par les frères de la République arabe d’Égypte concernant le cessez-le-feu après la bataille de « l’unité des terrains » menée par les Brigades Al-Qods, et après consultation, nous apprécions les efforts des médiateurs et acceptons l’annonce égyptienne d’un cessez-le-feu à partir de 23h30, tout en affirmant notre droit de répondre à toute agression sioniste. »

Et de poursuivre : « nous saluons notre peuple héroïque, nos honorables détenus, et nous exprimons notre fierté envers les blessés, et nous implorons Allah d’accorder sa miséricorde pour nos grands martyrs qui ont sacrifié leur sang pour défendre notre juste cause ».

Le communiqué a souligné que « nos moudjahidines hisseront la bannière de la résistance après leurs dirigeants-martyrs, le martyr moudjahid Cheikh Taysir al-Jabari, le frère moudjahid Khaled Mansour et tous les martyrs moudjahidines ».

Le chef du département politique du mouvement du Jihad islamique, Mohammad al-Hindi, a déclaré qu' »une formule pour la déclaration égyptienne sur l’accord d’un cessez-le-feu a été trouvée, y compris l’engagement de l’Egypte à travailler pour la libération des deux prisonniers, al-Saadi et Awada. »

À son tour, le journaliste expert dans les affaires politiques et militaires, Ahmed Abdel Rahman, a confirmé à Al-Mayadeen que « ce qui a retardé la trêve, c’est l’hésitation de l’ennemi d’executer les conditions du Jihad islamique », mettant en garde de la nécessité de « s’armer de prudence car l’ennemi israélien est un traître ».

Abdel Rahman a ajouté que « les roquettes sont passées au-dessus de l’aéroport de Ben Gourion, et l’ennemi menteur a subi de grosses pertes, notant « qu’il y a des blessés et des incendies dans toutes les colonies israéliennes ».

Il a ajouté que « les brigades Al-Qods ont intensifié leur réponse et ont poussé l’ennemi à se calmer », notant que « les brigades Al-Quds ont imposé l’équation de toutes les arènes ».

Plus tôt dans la journée, le représentant du Mouvement du Jihad islamique au Liban, Ihsan Ataya, a déclaré que « les médiations qui ont lieu visent à sauver l’entité sioniste », soulignant que « nous n’avons accepté aucune médiation qui ne confirme pas notre droit à défendre notre peuple. »

Les médias israéliens ont déclaré ce Dimanche que « ce qui s’est passé sur les colonies dans l’enveloppe de Gaza aujourd’hui était fou », et » les tirs de roquettes étaient du jamais vu ».

Source: Traduit d'AlMayadeen