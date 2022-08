A l’aube de ce Dimanche ,un certain nombre de personnes ont été blessées et tuées dans une fusillade qui a visé un bus transportant un certain nombre de colons à al-Qods occupée.

Selon le correspondant d’al-Mayadeen, aau moins 9 colons ont été blessés dans la fusillade, soulignant que l’auteur est toujours en liberté et que les forces d’occupation n’ont pas été en mesure de l’arrêter jusqu’à présent.

Des militants sur les réseaux sociaux ont diffusé une vidéo montrant les forces d’occupation prenant d’assaut la ville de Silwan à la recherche de l’auteur de l’opération.

Les médias israéliens ont rapporté que « l’auteur de la fusillade à al-Qods a visé 3 directions différentes ».

Simultanément, le journaliste d’Al-Mayadeen a rapporté que « les combattants de la résistance ont tiré sur l’unité d’infiltration qui a été dévoilée à Jénine », soulignant qu' »environ 40 véhicules militaires de l’occupation israélienne se sont précipités vers le camp de Jénine pour tenter de sauver l’unité d’infiltration ».

Les factions palestiniennes bénissent l’opération d’al-Qods

Les factions palestiniennes bénissent l’opération d’al-Qods et la considèrent comme une réponse naturelle aux agressions et crimes continus de l’occupation contre le peuple palestinien.

Le mouvement Hamas a béni l’opération de tir à al-Qods, via le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum : « L’opération héroïque et courageuse d’al-Qods est une réaction naturelle à l’arrogance des soldats de l’occupation et des colons sionistes et à leurs crimes quotidiens ».

Il a souligné que cette opération « confirme la poursuite et l’escalade de l’acte de résistance dans al-Qods occupée ».

De son côté, le porte-parole du Jihad islamique, Tariq Ezzedine, a affirmé que « l’opération d’al-Qods s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la résistance à l’occupation sous le slogan de l’unité des terrains contre l’occupant », et a ajouté: « cette opération est intervenue au bon moment et au bon endroit après l’agression lancée par l’occupation sur Gaza, comme première réponse ».

Le Front populaire de libération de la Palestine a également salué « l’opération héroïque qui a conduit à blesser un certain nombre de colons de l’occupation dans la ville occupée d’al-Qods », notant que « cette opération est une réponse naturelle de notre peuple à l’escalade des crimes de l’occupation, en commençant par Gaza puis Naplouse, en passant par le reste des villes et des camps palestiniens. »

Le Mouvement Ahrar, a affirmé que « la double opération héroïque est une réponse naturelle à la barbarie de l’occupation et à sa criminalité, soulignant que « la résistance est le choix stratégique pour freiner l’agression de l’occupation ».

Il a indiqué que « l’opération d’al-Qods a démontré l’échec et la faiblesse du système de sécurité sioniste face à la volonté des rebelles palestiniens ».

Le Front démocratique de libération de la Palestine, pour sa part, a salué l’opération héroïque, affirmant que « Lapid présente ses lettres de créance à la communauté de l’apartheid en tant que criminel de guerre dans sa guerre d’agression contre le peuple palestinien ».

Il a déclaré : « La résistance populaire sous toutes ses formes se poursuivra, et l’occupation ne pourra pas éteindre son feu qui monte en Cisjordanie et à al-Qods ».

Le Mouvement des moudjahidines a également béni l’opération et a estimé qu’elle traduit « l’insistance de notre peuple et son adhésion à la voie des martyrs et de la résistance, quelle que soit l’ampleur de l’agression et du siège, et c’est une réponse naturelle aux crimes incessants de l’ennemi contre notre peuple. » Soulignant que « les opérations de résistance continues expriment les présages de la véritable aube palestinienne, qui supprimera et déracinera les illusions et les mythes de l’entité corrompue ».

Source: Traduit d'AlMayadeen