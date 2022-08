Le secrétaire général du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah a rencontré ce dimanche 28 août une délégation du Hamas.

Elle était formée du chef adjoint du bureau politique du Hamas, Cheikh Saleh al-Arouri, en plus du député du Hamas dans le Conseil législatif palestinien, Dr Khalil Al-Hayya et le représentant du Hamas au Liban Oussama Hamdane .

Selon le Bureau médiatique du Hezbollah, ils ont passé en revue et évalué les derniers développements politiques et sur le terrain en Palestine, au Liban et dans la région, en particulier les récents affrontements dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et à al-Qods occupée.

Il a aussi été question de l’issue possible de la situation dans la région à la lumière des récentes évolutions.