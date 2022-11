Le ministère iranien de la Défense a dévoilé, ce dimanche 6 novembre, la version améliorée du système de missile sol-air Bavar-373, conçu et fabriqué dans le pays, et a inauguré la chaîne de production du missile à longue portée Sayyad B4.

Le système Bavar-373

Lors d’un test récent, le système de défense aérienne Bavar-373 a réussi à atteindre une cible à une distance de plus de 300 km avec le nouveau missile.

Selon un rapport publié à l’issue du test, une cible stationnaire a été interceptée à une distance de plus de 450 kilomètres par le radar optimisé du système Bavar-373, elle a été suivie à une distance d’environ 405 kilomètres et a été touchée et détruite à une distance de plus de 300 kilomètres.

« Le système Bavar-373 était initialement capable de détruire des cibles à 200 kilomètres et maintenant le système amélioré, visant à attaquer des cibles à très longue portée, [y compris] des missiles balistiques, des avions de combat et des bombardiers, peut détruire des cibles à 300 kilomètres », a déclaré le ministre iranien de la Défense, général de brigade Mohammad Reza Ashtiani lors de la cérémonie de dévoilement.

Le système de missile peut engager jusqu’à six cibles à la fois et les détruire, a-t-il dit, soulignant que de nombreux pays technologiquement avancés aspirent à posséder un tel système.

L’équation du radar de détection du système Bavar-373 a augmenté de 350 à 450 kilomètres, et sa portée d’engagement est passée de 260 à 400 kilomètres, ajoute le rapport.

Il a également noté que la portée du missile est passée de 200 à 300 kilomètres et que son altitude d’engagement est passée de 27 à 32 kilomètres.

Des modèles des missiles Sayyad B-4

L’Iran a également annoncé le lancement de la chaîne de production du missile Sayyad B4, indiquant que le missile à longue portée, fonctionnant au propulseur solide, a été évalué sur le plan opérationnel pour la première fois.

Les responsables iraniens ont averti à plusieurs reprises que le pays n’hésiterait pas à renforcer ses capacités militaires, y compris sa puissance de missiles, qui sont entièrement destinées à la défense, affirmant que les capacités de défense de la République islamique d’Iran ne feraient jamais l’objet de négociations.

Rappelons que le système Bavar-373 a été officiellement dévoilé lors d’une cérémonie en présence de l’ancien président iranien Hassan Rohani le 22 août 2019. Il a été rapporté à l’époque que le système mobile routier peut détecter des cibles ou des avions à plus de 300 kilomètres, les verrouiller à environ 250 kilomètres, et les détruire à 200 kilomètres.

L’Iran a utilisé pour la première fois le système de défense antimissile local Bavar-373 lors de la manœuvre d’expertise de la Défense aérienne baptisée « Défenseurs du ciel de Velayat 99 », fin octobre 2020.

Les experts et techniciens militaires iraniens ont, ces dernières années, fait des progrès substantiels dans la fabrication d’une large gamme d’équipements indigènes, rendant les forces armées autosuffisantes dans le domaine de l’armement.