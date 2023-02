Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, no festival do “Martírio e Vitória” na memória dos líderes mártires, o Mestre dos mártires da Resistência Islâmica, Sayed Abbas AlMousawi, o Xeque dos mártires da Resistência Islâmica Sheikh Ragheb Hrab e o grande líder jihadista Haj Imad Moghniyeh, na tarde da quinta feira, 16 de fevereiro 2023.

Referindo-se aos desafios que o Líbano está enfrentando, o Secretário-Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, expressou suas dúvidas sobre as inclinações americanas de empurrar o Líbano para o caos e o colapso, ameaçando neste caso travar uma batalha com “Israel”.

Sayed Nasrallah falou durante um discurso dedicado à memória dos comandantes mártires, comemorado todos os anos em 16 de fevereiro para homenagear Sheikh Ragheb Harb, Sayed Abbas Moussawi e Haj Imad Moughniyeh, três figuras-chave na criação da resistência e do Hezbollah e na realização das suas façanhas.

Nasrallah criticou violentamente os Estados Unidos em várias questões, a da atual situação econômica e financeira no Líbano e a do terremoto na Síria em que: « Eles mostraram sua verdadeira face feroz », segundo suas palavras.

Para os EUA: Você vai perder tudo no Líbano

“Se os americanos e alguns de dentro planejam o caos e o colapso do país, digo a eles que você perderá tudo no Líbano”, ameaçou.

Sua Eminência advertiu quem quisesse : »Apostar no sofrimento do povo libanês para pressioná-lo a desistir de suas escolhas » e « abrir mão de sua segurança, sua existência, sua soberania, a salvaguarda de sua honra e riqueza », garantindo-lhe que ele está sob a ilusão.

E alertar em tom ameaçador: “Se você empurrar o Líbano para o caos, você perderá porque nós lutaremos contra seu afilhado “Israel”. Quem quiser levar o Líbano ao caos e ao colapso, deve esperar de nós algo que nunca passou pela sua mente ou imaginação. O futuro dirá. »

Em seu discurso, Sayed Nasrallah falou sobre a crise econômica e financeira no Líbano, marcada nos últimos dias por uma nova desvalorização da moeda nacional frente ao dólar, que ultrapassou a marca de 80 mil lira.

Segundo ele, a causa do que está acontecendo no Líbano é: « A pressão americana e a política de retirada de fundos e depósitos bancários de forma planejada com antecedência ». Reafirmando que é necessário revitalizar os setores industrial, agrícola e de hidrocarbonetos.

Cuidado com a procrastinação no arquivo de gás e óleo

Suspeitou de inclinações para deixar arrastar o processo da extração de gás dos campos offshore libaneses, sobre o qual foi concluído um acordo entre o Líbano e a entidade sionista no verão passado, com a mediação americana, não sem pressões e advertências do Hezbollah aos israelenses se eles começam a perfurar antes de um acordo.

« Se soubermos que há atrasos na questão da extração de gás e petróleo de nossos campos, não aceitaremos que o inimigo extraia seu gás de Karish », alertou, após informar que Israel iniciou a perfuração desta jazida que faz parte do acordo com o Líbano. O Sayed também insistiu na necessidade de que os libaneses trabalharem para: « Uma economia forte e a busca de novos mercados como a Rússia e a China ».

As demandas americanas são infinitas

Segundo ele, não se deve confiar nos Estados Unidos, cuja administração acusa de explorar :“Corrupção, brechas, erros de gestão e falta de prestação de contas”, porque “Suas demandas são infinitas e nunca são satisfeitas”. Relembrando um discurso do ex-presidente americano Barak Obama, em conferência universitária em 2022, no qual explica como Washington trabalha para controlar outros países.

“Obama disse: Só precisamos corromper a opinião pública de um país enviando mensagens caóticas, levantando questões e espalhando boatos e a ideia de conspirações”, disse Nasrallah.

Sua Eminência afirma que o Líbano entrou, a partir de 2019, em um novo alvo para colocar o Líbano de volta ao controle americano.

“Os Estados Unidos gostariam que o povo perdesse a fé em todos os seus líderes e em todas as instituições políticas, como fez inúmeras vezes nas Revoluções Laranja que presidiu”, explicou, fazendo um link com o slogan que foi entoado durante os motins de novembro de 2019, estigmatizando todos os líderes políticos do país e colocando-os todos no mesmo saco.

Terremoto na Síria: fiasco dos EUA

Em seu discurso, Sayed Nasrallah também falou sobre o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria em 6 de fevereiro. Acreditando que é o acontecimento mais importante que atravessou a nossa região nestas semanas e que: “é uma prova para toda a humanidade”.

“Neste teste, os Estados Unidos falharam mais uma vez. A administração dos EUA mostrou sua verdadeira face feroz”, disse ele.

E para continuar: “Vimos como a comunidade internacional e muitos Estados e meios de comunicação do mundo se comportaram com as vítimas em solo turco, por um lado, e as vítimas em territórios sírios, por outro. É uma queda horrível. A administração dos Estados Unidos deixou pessoas morrerem nos primeiros dias do terremoto por meio de suas sanções contra a Síria e esperou 9 dias para conceder uma exceção muito limitada à lei de César sobre a Síria.

Inspirando-se no espírito dos comandantes mártires

No seu discurso, o líder do Hezbollah deteve-se nas contribuições dos três comandantes martirizados, afirmando que é preciso preservar as suas façanhas e voltar a elas quando o país atravessa grandes desafios para se inspirar na sua luta e na sua perseverança.

« É graças ao sangue de todos os mártires no Líbano que grandes conquistas foram alcançadas em 40 anos, incluindo a libertação do Líbano em etapas, a libertação de prisioneiros, a restauração do estado e da paz civil no Líbano, a libertação de águas territoriais, a zona económica e o setor petrolífero”, sublinhou, entre outras coisas.

