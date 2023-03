L’Iran a annoncé la découverte d’un grand gisement de lithium, composant-clé des batteries de véhicules électriques et d’appareils électroniques, selon des médias officiels.

« Pour la première fois en Iran, une réserve de lithium a été découverte à Hamadan », dans l’ouest du pays, a déclaré un responsable du ministère de l’Industrie, des mines et du commerce, Mohammad Hadi Ahmadi, cité samedi par la télévision d’Etat. Cette réserve a été évaluée à « 8,5 millions de tonnes », selon le directeur-général du service de l’exploitation du ministère.

Surnommé le « pétrole du 21e siècle », le lithium est essentiel pour la fabrication des batteries des véhicules électriques, et devrait permettre aux voitures de se sevrer du pétrole émetteur de CO2. Ce métal blanc est en outre un composant essentiel des batteries rechargeables utilisées dans les téléphones portables et autres appareils électroniques.

Selon un rapport du Service géologique des Etats-Unis (USGS) publié en 2022, 89 millions de tonnes de lithium ont été identifiées dans le monde. L’Australie, le Chili, l’Argentine et la Chine en sont les principaux producteurs. En 2022, le lithium a vu ses prix s’envoler sous l’effet de la hausse des prix des composants et de l’inflation en général, alors que la demande en moyens de déplacement plus propres a explosé partout dans le monde.

L’Iran, dont l’économie est touchée par de sévères sanctions internationales, en particulier américaines, possède de nombreuses richesses naturelles comme le gaz, pétrole, cuivre et fer.

Source: AFP