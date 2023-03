En marge de la réunion du sommet entre les deux présidents Bachar al-Assad et Vladimir Poutine, la délégation ministérielle économique syrienne a tenu des réunions ministérielles de haut niveau avec un certain nombre de responsables russes concernés par le dossier de la coopération économique conjointe.

Mansour Azzam, ministre des affaires de la présidence a présidé la délégation ministérielle économique syrienne, tandis que Irek Faizullin, ministre de la construction et du logement, président de la commission mixte syro-russe, a présidé la partie russe, en présence d’un certain nombre de directeurs et de représentants de grandes entreprises russes amies.

Les réunions ont porté sur l’évaluation des axes de la coopération économique bilatérale quant à la mise en œuvre des projets d’investissement conjoints, et des opportunités d’investissement prometteuses en Syrie (notamment après la promulgation de la loi sur l’investissement N° 18 pour 2021) et les mécanismes d’amélioration de l’échange commercial, en plus de l’examen des moyens possibles d’utiliser les monnaies des deux pays pour faciliter et simplifier le travail des exportateurs et des importateurs.

D’importantes opportunités d’investissement en Syrie ont également été discutées dans le secteur de l’énergie, y compris les centrales électriques, la production de pétrole et de gaz, ainsi que les questions relatives au parachèvement d’un certain nombre de projets de ressources en eau et d’eau potable, en profitant de l’expertise des entreprises russes opérant dans ce domaine, et l’examen de plusieurs documents et formules de coopération qui doivent être signés prochainement.

Lors de la réunion, le ministre Azzam a remercié la direction, le gouvernement et le peuple russes qui s’étaient tenus aux côtés de la Syrie face aux répercussions du tremblement de terre survenu le 6 février dernier.

Pour sa part, Faizullin a indiqué que la partie syrienne est un partenaire important et fiable pour le gouvernement russe qui accorde un intérêt particulier au développement des relations avec la Syrie et à la création d’alliances à long terme avec elle à tous les niveaux économiques, commerciaux, culturels, scientifiques et autres, soulignant que le gouvernement russe continue d’aider le peuple syrien pour atténuer les répercussions du tremblement de terre.

Source: Avec SANA