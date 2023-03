Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que « la Palestine jouit désormais d’un renforcement de la résistance armée », soulignant que « les Brigades Al-Qassam ont réussi à fabriquer des missiles pouvant atteindre tous points dans la Palestine occupée ».

M. Ismail Haniyeh, est arrivé Mercredi soir en Algérie, accompagné d’une délégation de la direction du mouvement, pour participer à la huitième conférence du Mouvement algérien de la société de la paix Hams, qui s’est tenue ce Jeudi.

Haniyeh a déclaré lors de la conférence intitulée Nouveaux horizons, Algérie souhaitée, qui se tiendra pour deux jours, que « les ingénieurs des Brigades al-Qassam ont réussi à fabriquer des missiles pouvant atteindre la profondeur de l’entité sioniste, malgré le siège et l’agression », soulignant que « l’occupation ne comprend que le langage de la force ».

Il a également souligné : « Nous assistons actuellement à un renforcement de la puissance de la résistance armée et la reprise d’un nouveau cycle jihadiste sur la terre de Palestine, en particulier en Cisjordanie ».

Haniyeh a affirmé que « la résistance en Cisjordanie est un objectif stratégique et se poursuivra dans toutes les régions du pays jusqu’à la disparition de l’occupant ». Il a indiqué que « l’entité sionsite vit actuellement dans ses pires conditions, ses crises politiques sont d’une gravité sans précédent ».

Quant au rapprochement saoudo-iranien, Haniyeh l’a qualifié de changement positif concernant la question palestinienne, déclarant à cet égard : « Nous avons toujours appelé à la nécessité de l’unité de la Oumma. Un tel réchauffement des relations irano-saoudiens aura des répercussions trés positives. »

Et d’ajouter: « le Hamas adhère à l’accord et à la déclaration algérienne de réconciliation palestinienne et s’y engage ».

Il a également passé en revue la situation à l’intérieur de la Palestine occupée, les changements aux niveaux régional et international et leur impact sur le cours de la question. .

Il a également fait l’éloge de l’Algérie, dont il a souligné qu’elle représente une voix forte dans tous les couloirs internationaux pour la défense du peuple palestinien, soulignant : « L’Algérie est sur la ligne de front aux côtés des factions, d’ailleurs l’Algérie se tient dans les rangs avancés face à la normalisation avec l’ Entité sioniste. »

Il a également noté que l’Algérie « soutenait Gaza dans ses guerres, et nous avons acceuilli les convois humanitaires qui ont traversé la frontière pour briser le siège de Gaza ».

Le président de l’Assemblée nationale algérienne, Saleh Goujil, a reçu, hier soir, mercredi, une délégation du mouvement Hamas, conduite par Ismail Haniyeh, selon un communiqué de l’Assemblée nationale.

Goujil a souligné la place de la Palestine dans la conscience du peuple algérien, et la primauté de sa cause dans la politique de l’Etat algérien, une politique qui traduit une position qui n’est pas neutre jusqu’à la création de l’Etat de Palestine, avec alQods comme capitale.

Haniyeh et la délégation de la direction du Hamas, qui se trouve en Algérie, ont rencontré le président de l’Assemblée populaire nationale algérienne, Ibrahim Bougali, et un certain nombre de membres du Conseil, où ils ont discuté des derniers développements liés à la cause palestinienne.

Source: Médias