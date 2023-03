Un rapport de l’Institut israélien d’études sur la sécurité nationale a déclaré que « la crise interne croissante d’Israël a renforcé la conviction du secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, selon laquelle l’entité d’occupation touche à sa fin, mais tout autant la confiance du Hezbollah de pouvoir le défier ».

Selon le rapport, « la crise interne et les protestations en Israël , insi que l’escalade des opérations fedayins palestiniennes, ont renforét la perception de Sayyed Nasrallah que la faiblesse interne de l’occupation est réelle ».

Le rapport ajoute que « cette crise rassure le secrétaire général du Hezbollah de la capacité de son parti à défier l’occupation et à l’affronter en cas de conflit militaire », citant sa précédente comparaison méthaforique entre la toile d’araignée et la société israélienne, pour déclarer « qu’ Israël est au bord d’une guerre civile et qu’elle touche à sa fin ».

Il a souligné « qu’il semble que Sayyed Nasrallah ne soit pas intéressé à ce stade par un conflit militaire global avec l’occupation », soulignant que » les déclarations qu’il a faites reflètent une fois de plus à quel point il suit de près les événements en Israël, à travers les reportages diffusés sur les médias israéliens renforcant sa perception de sa situation fragile ».

Le rapport souligne que « Sayyed Nasrallah adhère, dans cette situation, à la stratégie qu’il a adoptée ces dernières années à l’égard d’Israël, à savoir imposer une équation de dissuasion entre le Hezbollah et l’armée ».

Le rapport ajoute que « les actions du Hezbollah et les déclarations de son secrétaire général visent à renforcer la position publique du parti en tant que défenseur du Liban, mais l’objectif est avant tout de « pousser Israël de changer les règles de jeu sur terre, dans les airs et sur mer ».

Il y a quelques jours, le commentateur des affaires militaires de la Treizième chaîne israélienne, Alon Ben David, a déclaré que « Sayyed Nasrallah lit correctement la situation en Israël et que tous ceux qui nous regardent se rendent compte que la société israélienne est fracturée ».

Dans le contexte, la chaîne israélienne Channel Seven a rapporté que « le chef du parti Israël notre maison , Avigdor Lieberman, a confirmé que personne n’apprécie le Premier ministre Benjamin Netanyahu, expliquant : » Nous voyons la réaction de l’Iran et du Hezbollah comment ils se moquent de nous parce qu’ils savent que Netanyahu est incapable d’ unir le peuple d’Israël, ou de former une alliance internationale ».

Plus tôt, le général de division Amos Yadlin, un officier de réserve, a déclaré que « la dissuasion israélienne a été endommagée », notant que « le secrétaire général du Hezbollah nous a rappelé que nous sommes aussi fragiles « qu ‘une toile d’araignée ». Il a également déclaré : » Le Hezbollah n’a pas besoin de développer des missiles de précision, car nous sommes déchirés de l’intérieur ».

Dans le même contexte, Channel 12 a rapporté que « les ennemis d’Israël se frottent les mains de joie, et ils espèrent beaucoup une guerre civile dans ce pays ».

Source: Médias