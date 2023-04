La réponse de l’Iran au régime israélien sera « forte et décisive », a martelé le général Mohammad Reza Naqdi, commandant de haut rang du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI).

Lors d’un discours prononcé le mercredi 5 avril à l’occasion de la cérémonie funéraire de Milad Heidari dans la ville de Qorveh, dans la province du Kurdistan, le général Naqdi a déclaré que: « Les sionistes savent qu’ils ont reçu et recevront un coup encore plus dur que celui qu’ils nous ont infligé ».

« Ils doivent être prêts pour une réponse forte et décisive », a-t-il souligné.

« Le sang de nos martyrs est bien plus précieux que de tuer un sioniste [en représailles] ; même si cela venait à se produire, notre principale vengeance reste la libération de Qods », a déclaré le commandant du CGRI.

« Nous assistons à l’effondrement et à l’élimination d’Israël qui sont certains », a noté le responsable iranien.

Il est à noter que Milad Heidari et Meqdad Mehqani ont été tués en martyr, le vendredi 31 mars, lors des raids aériens menés par ‘Israël’ contre la banlieue de la capitale syrienne, Damas.

La cérémonie funéraire dans la ville natale de l’officier martyr Heidari, 32 ans et père de deux enfants, a réuni des centaines de personnes, de fonctionnaires et de commandants militaires.

Des vidéos de la cérémonie ont montré des participants scandant des slogans contre le régime israélien et les États-Unis.

Par ailleurs l’épouse de Milad Heidari, Maryam Soleimani, a déclaré que: « les États-Unis et les sionistes doivent savoir que le sang des martyrs Heidari et Mehqani arrosera les racines de la Résistance et rendra la Révolution plus forte ».

Pendant ce temps, le gouverneur du Kurdistan iranien, Ismail Zarei-Koosha, a salué la participation massive à la cérémonie de funérailles qui incarne l’unité entre les musulmans sunnites et chiites dans cette province.

« Nous, les chiites et les sunnites, sacrifierons nos vies pour la Révolution », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la vengeance du sang des martyrs Heidari et Mehqani, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a quant à lui promis une réponse juridique et politique de la République islamique d’Iran aux actes criminels et agressifs du régime israélien.

Le porte-parole du gouvernement, Ali Bahadori Jahromi, a déclaré que le régime de Tel-Aviv avait coutume de commettre des actes de terreur afin de détourner l’attention de l’opinion publique de ses crises internes, ajoutant que ces actes terroristes ne resteraient pas sans réponse.

Les conseillers militaires de la République islamique d’Iran sont présents en Syrie à la demande même du gouvernement syrien et dans le simple but d’aider le pays à lutter contre le terrorisme parrainé par l’étranger, une mesure qui a conduit en 2017 à la destruction du groupe terroriste de Daech en Syrie.

Depuis l’éradication du terrorisme en Syrie, début 2011, le régime israélien viole régulièrement la souveraineté syrienne et prend pour cible des positions militaires – en particulier celles des mouvements de résistance, qui ont joué un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme – ainsi que des zones résidentielles.

Source: Avec PressTV+ AlMasirah