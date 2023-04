Le chef du Conseil exécutif du Hezbollah, sayyed Hachem Safeyyddine a affirmé que « si les sionistes croient qu’ils peuvent profaner la mosquée Al-Aqsa, ils doivent savoir que viser les lieux saints ou cibler la mosquée Al-Aqsa pour la démolir, l’incendier risque d’enflammer toute la région. »

Dans un discours prononcé lors d’une cérémonie commémorative organisée au complexe de l’Imam Hassan Al-Moujtaba (P) dans la banlieue-sud de Beyrouth, sayyed Hachem Safeyyddine a ajouté : « AlQods n’est pas seule, les lieux saints en Palestine occupée ne sont pas seuls . Car, derrière ces sanctuaires , des centaines de millions de musulmans sont prêts à sacrifier leur sang pour alAqsa ».

Et de poursuivre: » tous ceux qui ont suivi la voie de la normalisation, de l’apaisement, de la tromperie et du mensonge envers notre nation islamique et arabe, doit reconsidérer doivent revoir leur politique ».

Sayyed Hachem Safeyyddine a souligné que « les peuples de la région dénonceront les normalisateurs parce qu’ils sont avec Al-Aqsa et avec Al-Qods »,soulignant que « ceux qui ont rassuré les sionistes, ceux qui les ont encouragés à oser profaner la mosquée Al-Aqsa et à agresser les fidèles de la mosquée Al-Aqsa, doivent savoir que quiconque encourage l’ennemi dans son agression, est complice et doit en assumer la responsabilité ».

Et de conclure : « Puissent ces événements être une opportunité et une occasion de réaffirmer l’option de résistance dont notre nation a besoin. Nous en avons besoin en Palestine, nous en avons besoin au Liban, et nous en avons besoin dans tous les lieux de confrontation avec les ennemis afin que notre nation reste forte, déterminée, patiente et capable de décider son propre avenir. »

Source: Al-Manar