La Douzième chaîne israélienne a rapporté que « le ministre israélien Avi Dichter a affirmé que l’escalade avec le Liban et Gaza est derrière eux » soulignant « nous ne sommes pas intéressés par l’escalade, et nos ennemis non plus ».

Dans le même temps, un membre de la Knesset et ancien ministre de la Sécurité Avigdor Lieberman a affirmé que « la réponse israélienne était l’une des plus nulles blague pire, et notre force de dissuasion face à Nasrallah s’est totalement effondrée ».

Plus tôt dans la journée, le chef du parti Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, a déclaré, commentant l’opération dans la vallée du Jourdain, que « ces jours sont très durs », ajoutant que « le Premier ministre Netanyahu continue de répandre un sentiment de faiblesse, de défaitisme au point de détruire la force de dissuasion israélienne ».

Les médias israéliens ont rapporté que « le Hamas a déclaré sa guerre contre « Israël » en liant la bande de Gaza, les bombardements du Liban et l’opération de la vallée du Jourdain », ajoutant « qu’il a réussi à embarrasser Tel-Aviv au point de l’entrainait dans un état de faiblesse et de confusion. »

Dans un contexte connexe, les médias israéliens ont rapporté « qu’Israël est dissuadée par le Hezbollah et ne veut pas s’engager dans une guerre totale », ajoutant que « les Arabes la considérent comme faible ».

De son côté, un chercheur israélien a déclaré à Channel 13 que » la force de dissuasion d’Israël est nulle », expliquant « qu’Israël l’a perdu ces dernières années, et c’est justement sur ce dernier point que nos ennemis parient ».

Plus tôt dans la journée, les médias israéliens ont rapporté qu’une fusillade eu lieu dans la vallée du Jourdain, notant que 3 Israéliens ont été tués et deux autres blessés. L’un d’eux est dans un état critique.

Le mouvement Hamas a béni l’opération dans la vallée du Jourdain et a mis en garde l’occupation contre « la poursuite de son agression contre notre peuple palestinien et la sainte mosquée Al-Aqsa ».

Pour leur part, les médias israéliens ont commenté l’opération dans la vallée du Jourdain, notant que « ce qui s’est passé est exactement ce dont les institutions sécuritaires et militaires craignent, (selon la règle d’) une opération de traque ».

