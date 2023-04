Un résistant palestinien a mené une double opération héroïque à Tel-Aviv, entraînant la mort d’un sioniste et blessant 7 autres, dont 3 cas dans un état grave, selon des sources israéliennes.

Selon le service ambulancier sioniste, une personne est morte sur le lieu de l’opération tandis que 5 blessés ont été transportés .

Les médias ennemis ont rapporté qu’il s’agissait d’une double opération incluant une fusillade puis un attentat à la voiture bélier. L’attaque s’est produite sur la rue Kaufmann, la grande artère qui longe la plage de Tel Aviv.

La police israélienne dit enquêter sur les circonstances de ce nouvel attentat, ajoutant que les enquêtes préliminaires indiquent que l’agresseur a d’abord percuté les passants avec sa voiture puis a ouvert le feu.

Or, selon la chaine satellitaire qatarie alJazeera, les versions se contredisent sur la fusillade qui a eu lieu, car il semblerait que l’auteur de cette opération n’était pas muni d’une arme à feu mais d’un jouet, et que ce sont les policiers israéliens qui auraient tiré à bout portant sur la voiture que conduisait l’auteur de l’opération, blessant au passage des passants dont un toursite italien.

Pour sa part, l’Etoile de David Rouge a confirmé dans un communiqué que « le touriste italien qui a été tué lors de l’attentat de Tel Aviv , est mort suite à une blessure par balles et non percuté par la voiture de l’agresseur », soulignant que « ce dernier n’était pas muni d’une arme à feu mais d’un jouet ».

L’auteur de l’opération à voiture bélier est Youssef Ahmed Abu Jaber originaire de la ville de Kafr Qassem située à l’intérieur des territoires occupés.

Le moment de l’exécution de l’opération héroïque

Les factions de la résistance bénissent l’opération

Le mouvement du Jihad islamique en Palestine a béni l’opération héroïque de Tel-Aviv, soulignant « qu’il s’agit d’une réponse naturelle et légitime aux crimes et aux attaques de l’occupation contre le peuple palestinien et ses sanctuaires sacrés.

Le porte-parole du Mouvement du Jihad islamique pour la Cisjordanie, Tariq Ezz El-Din, a déclaré que « cette opération héroïque, qui intervient à l’occasion du premier anniversaire du martyre du héros Raad Khazim, et dans la même ville occupée, Tel-Aviv, adresse un message direct à l’occupation selon lequel le sang des martyrs et leur mémoire pourchassera l’occupation où qu’elle soit ».

Maher Mezzeh, membre du Comité central du Front populaire de libération de la Palestine, a salué l’opération héroïque de Tel-Aviv, soulignant que « cette opération est une réponse naturelle à l’escalade des crimes de l’occupation sioniste contre notre peuple, aux attaques répétées contre la mosquée d’Al-Aqsa et contre les habitants d’alQods ».

Le Mouvement alMoudjahidine palestinien a confirmé que « l’opération héroïque de Tel-Aviv est un nouveau coup dur de la résistance à la sécurité de l’entité sioniste temporaire qui s’effondre et qui a révèlé sa fragilité et sa faiblesse ».

Et de souligner » le peuple palestinien est déterminé à protéger le caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa par le sang et le feu en renforcant la situation révolutionnaire..l’opération d’aujourd’hui a confirmé l’unité des fronts et des arénes pour repousser l’agression contre alQods, les lieux sacrés , et notre peuple inébranlable et patient ».

Le chef de la police de Tel-Aviv, Ami Ashed, a visité les lieux de l’opération de Tel-Aviv, où il a annoncé que toute la zone de Tel-Aviv avait été fermée et que ses forces menaient des opérations de ratissage. Simultanément, le maire de Tel-Aviv a déclaré que « les israéliens traversent des moments difficiles et qu’Israël fait face à des tirs de roquettes et de mortiers au nord et au sud ».

Pour sa part, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a décidé d’appeler toutes les unités de réserve des forces des gardes-frontières et celles dans l’armée d’occupation.

Les médias israéliens ont rapporté que Netanyahu a tenu une session pour évaluer la situation sécuritaire.

Cette opération est intervenue exactement un an après une autre opération, l’opération Dizengoff, qui a causé la mort de 3 sionistes à Tel-Aviv et qui a été executée par le combattant Raad Fathi Hazem.

Yossi Yoshua, journaliste du Yedioth Ahronoth, a déclaré : « Le fait que l’auteur de l’opération de Tel-Aviv soit un résident d’Israël et était muni d’une carte d’identité bleue, marque un nouveau dangereux niveau dans ce genre d’attaques ».

Les médias israéliens ont notéé que « le résistant palestinien a choisi de mener l’opération dans un lieu symbolique, que ce soit par comparaison à la chronologie hystorique des opérations martyres au même endroit, ou au regard de sa proximité à la mosquée d’alAqsa ».

Toujours selon les médias israéliens, l’auteur de l’attaque est un jeune homme de la ville de Kafr Qassem, comme le prouve sa carte d’identité israélienne trouvée dans le véhicule dans lequel l’auteur circulait. Ils ont rapporté plus tard que l’auteur de l’attaque était soupçonné d’être originaire de la Cisjordanie occupée .

La police israélienne a confirmé plus tard que l’auteur de l’opération héroïque était le martyr Youssef Abou Jaber de Kafr Qassem.

Cela survient à un moment où des extrémistes juifs du gang terrorist price tag ont attaqué la ville de Kafr Qassem vendredi à l’aube, incendiant les voitures , agressant les passants, écrivant des phrases racistes anti-arabes et provoquant des dégâts matériels.

3 sionistes ont été tués dans la vallée du Jourdain

Plus tôt dans la journée, vendredi, 3 colons sionistes ont été tués lors d’une fusillade visant une voiture circulant près de la colonie alHamra dans le nord de la vallée du Jourdain dans le gouvernorat de Jéricho en Cisjordanie occupée.

Les médias israéliens ont rapporté que des combattants de la résistance ont ouvert le feu sur un véhicule circulant dans la vallée du Jourdain puis se sont retirés du lieu de l’opération en toute sécurité.

La chaîne israélienne 12 a rapporté que « l’opération de fusillade dans la vallée du Jourdain était très difficile et dure, car l’auteur de l’attaque a réussi à se retirer de la zone de l’opération alors que l’armée mène des recherches sur lui ».

Des marches spontanées ont eu lieu dans des divers quartiers de la bande de Gaza, pour célébrer la double opération de Tel-Aviv.

Les Brigades Martyr Ezzeddine al-Qassam ont publié une photo intitulée « Les malédictions de l’agression contre Al-Aqsa », comprenant des scènes des tirs de roquettes hier depuis le Liban et la bande de Gaza, et les opérations d’aujourd’hui à Jéricho et Tel Aviv, qui ont fait 3 morts et 8 blessés.

Découvrez le nombre de morts israéliens depuis 2015

Dans ce contexte, les médias israéliens ont diffusé, ce vendredi, le nombre de morts israéliens provoqués par des opérations de résistance dans les territoires palestiniens occupés. Les chiffres ont montré que le nombre le plus élevé de décès israéliens était en 2022, avec 31 Israéliens ont été tués.

Selon les chiffres publiés par la chaîne 12, le nombre de décès israéliens de 2015 à aujourd’hui de l’année 2023 a atteint 146 Israéliens, répartis comme suit :

En 2015, le nombre de morts était de 29

2016 Numéro 17

2017 Numéro 18

2018 Numéro 16

2019 Numéro 10

2020 Numéro 3

2021 Numéro 5

2022 Numéro 31

Année en cours 2023 à ce jour 17

Source: Médias