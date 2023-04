L’Iran a inscrit quelques individus et entités européennes et britanniques sur la liste noire pour « leur soutien au terrorisme ».

Dans un communiqué publié lundi 24 avril, le ministère iranien des Affaires étrangères les accuse aussi de « soutien aux groupes terroristes, d’incitation à commettre des actes terroristes et de violence contre les Iraniens, leur ingérence dans les affaires intérieures de la RII, leur incitation à la violence et aux troubles dans le pays, leur diffusion de fausses informations sur l’Iran et leur participation à l’escalade des sanctions cruelles contre le peuple iranien dans le cadre du terrorisme économique ».

Téhéran a condamné les actions de l’UE et de la Grande-Bretagne pour soutenir, faciliter et s’abstenir de faire face aux actes destructeurs des individus et entités susmentionnés, a souligné le ministère iranien, annonçant que l’application et l’intensification des sanctions cruelles contre la RII étaient « une violation évidente des principes fondamentaux du droit international énoncés dans la Charte des Nations unies ».

Toutes les organisations et institutions iraniennes, conformément aux réglementations adoptées par les autorités concernées, « prendront les mesures appropriées, à savoir le blocage des comptes et des transactions dans les systèmes financiers et bancaires iraniens, le gel des avoirs ainsi que l’interdiction de délivrance de visas et d’entrée sur le territoire de la République islamique d’Iran, pour l’application effective des sanctions susmentionnées. »

Parmi les 11 individus de l’UE par l’Iran figurent, Frank Haun, le président de Krauss-Maffei, Florian Seibel, co-fondateur et PDG de Drone-Robotics Quantum-Systems ainsi qu’un certain nombre de législateurs d’Allemagne, de France et du Parlement européen.

Le ministère a également annoncé des sanctions contre trois entités britanniques et six individus, dont Alan Mendoza, le fondateur et directeur exécutif de la Henry Jackson Society, et l’amiral Benjamin John Key, un officier supérieur de la Royal Navy.

La mesure de représailles de l’Iran est intervenue le jour même où l’Union européenne et le Royaume-Uni ont imposé de nouvelles sanctions contre un certain nombre d’individus et d’organisations iraniens pour des violations présumées des droits de l’homme.

Le Conseil de l’Union européenne a déclaré lundi dans un communiqué qu’il avait imposé des mesures restrictives à huit individus et à une organisation iranienne suite à une allégation selon laquelle ils étaient responsables de « graves violations des droits de l’homme » dans le pays.

Le gouvernement britannique a également emboîté le pas au Conseil de l’UE, annonçant sa décision de durcir ses sanctions contre le CGRI pour des violations présumées des droits de l’homme.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a annoncé une interdiction de voyager et un gel des avoirs de quatre commandants du CGRI, déclarant que la décision avait été prise en coordination avec les États-Unis et l’Union européenne, mais n’a pas donné plus de détails.

Les tensions entre l’Iran et l’Union européenne ont considérablement augmenté au milieu des efforts du Parlement européen pour répertorier le CGRI comme une « organisation terroriste ».

Dans ce droit fil, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a toutefois précisé que l’Union européenne ne pouvait pas qualifier le CGRI d’organisation « terroriste » sans une décision de la Cour de justice de l’UE.

Source: Press TV