Une enquête menée par l’armée d’occupation israélienne a révélé un défaut technique dans le système Dôme d’acier (Iron Dome) qui n’a pas réussi à intercepter la majeure partie des roquettes tirées par les factions de la résistance dans la bande de Gaza assiégée.

Le mercredi après-midi, en riposte à « l’exécution » du détenu palestinien Khader Adnane, tombé en martyr après 86 jours de grève de la fin pour protester contre sa détention, les factions avaient tiré 22 roquettes contre les colonies de l’enveloppe de Gaza. Quatre seulement ont été interceptées.

Les premières estimations israéliennes ont avancé que le système n’a pas été activé parce que les données du site visé par les tirs, étant un chantier de construction et non une zone habitée, ne peuvent être incluses dans les données du Dôme d’acier qui, par conséquent, n’a pas tiré de missiles. C’est la première fois qu’une telle explication est livrée.

Or, dans les faits, comme l’ont montré les vidéos et les photos diffusées sur la Toile et les réseaux sociaux, deux roquettes se sont abattues sur des habitations de la colonie de Sederot, une zone bel et bien habitée, sans être interceptées.

Cette version ne semble pas avoir persuadé Dans la nuit de mercredi à jeudi, des colons israéliens ont manifesté à Sederot scandant contre ce qu’ils considèrent être « l’impuissance du gouvernement » à faire face à la résistance à Gaza.



Le site du quotidien israélien Ynet en a conclu que le taux de succès des opérations d’interception menées par le Dôme d’acier face à la salve de missiles lancée par les factions de la résistance palestinienne, mercredi, est tombé à 67%. Ce qui est un faible pourcentage par rapport à ses capacités annoncées lors de la récente escalade avec les factions à Gaza.

