Les médias israéliens ont rapporté que le mouvement du Jihad islamique « conserve toujours la capacité de lancer des roquettes », expliquant que « sa capacité balistique se traduit dans ses tirs de missiles qui sont lancés à chaque fois vers des zones différentes ».

Dans les détails, la douzième chaîne israélienne a rapporté « qu’après la salve massive de roquettes vers Hashfileh (le Néguev occidental), qui est un bombardement à relativement longue portée, le Jihad islamique maintient la capacité de lancer des missiles à chaque fois vers une zone différente via ses salves qui comprennent chacune entre cinq à dix missiles de haute précision ».

Selon la chaîne, « c’est une tentative de montrer leur capacité balistique durable, et tant que ce sont les dirigeants étrangers qui dirigent les opérations, il sera difficile de parvenir à une entente ».

Les médias israéliens ont souligné que « le mouvement du Jihad islamique avait réussi à lancer 1 200 roquettes, obligeant 2 millions d’Israéliens à se réfugier dans des abris et perturbant leur vie quotidienne.

Selon les médias , »le dôme de fer n’a pas été activé lorsqu’il visait les colonies autour de la bande de Gaza aujourd’hui, et la plupart des missiles ont atteint leurs cibles ».

Et hier, la Channel 13 israélienne a rapporté « qu’on craint une expansion et une propagation de la confrontation en cours, avec la participation du Hamas , élargissant la fréquence et la portée des missiles, et transformant la confrontation limitée et ponctuelle en guerre ».

Aujourd’hui, samedi, les Brigades Al-Qods, la branche armée du Mouvement du Jihad islamique, ont juré à l’occupation israélienne de renouveler le bombardement des villes occupées, confirmant la poursuite de la confrontation et de l’opération de riposte Revanche des Libres.

Les Brigades alQods ont déclaré dans un bref communiqué : « Face à la poursuite des assassinats et des bombardements d’appartements et de maisons , la résistance palestinienne renouvellera ses frappes de missiles sur les colonies israéliennes ».

Plus tôt dans la journée, un haut responsable de la résistance palestinienne a déclaré à Al-Mayadeen : « Notre combat est continu et infini, et nos frappes contre l’ennemi israélien ne cesseront point ».

Pour le cinquième jour consécutif, l’occupation poursuit son agression militaire contre la bande de Gaza, alors que ses chasseurs ont ciblé des maisons et des appartements dans le nord, le centre et le sud de la bande de Gaza, tuant et blessant un certain nombre de personnes.

D’autre part, et en réponse à l’agression israélienne, la chambre commune des factions de la résistance palestinienne a lancé une opération de riposte sous le nom de la « Revenge des Libres », alors que la résistance ciblait, avec au moins 1 100 missiles, les colonies autour de Gaza, et des colonies au plus profond de l’entité sioniste ».

Source: Médias