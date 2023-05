Le Conseil de l’Union européenne a nommé l’ancien ministre italien des affaires étrangères, Luigi Di Maio, comme représentant spécial dans la région du Golfe.

Le Conseil a déclaré lundi dans un communiqué que « la mission de l’envoyé spécial de l’Union européenne est de développer un partenariat plus fort, plus global et stratégique avec les pays de la région du Golfe, en aidant le haut représentant à mettre en œuvre l’accord européen politique étrangère et de sécurité de l’Union, conformément à la déclaration commune sur le partenariat stratégique avec les pays du Golfe. »

Auparavant, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne avaient annoncé leur volonté « d’accélérer la préparation d’un accord de libre-échange avec le Conseil de coopération du Golfe ».

L’Union européenne s’attend également à ce que les pays arabes du Golfe deviennent à l’avenir des fournisseurs d’énergie fiables pour l’Union européenne.

Le Conseil de coopération du Golfe comprend six pays arabes : Bahreïn, le Qatar, le Koweït, les Émirats, Oman et l’Arabie saoudite.

Il est à noter que l’ancien ministre italien des Affaires étrangères, qui a été nommé représentant spécial dans le Golfe, a occupé le poste de ministre italien des Affaires étrangères entre 2019 et 2022.

En juin 2022, Di Maio a annoncé « qu’il avait décidé de quitter le Mouvement cinq étoiles en raison de désaccords avec la direction du parti sur la crise ukrainienne ».

L’annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre l’Arabie saoudite et l’Iran, sou médiation chinoise, a révélé les limites de l’influence de l’Union européenne au Moyen-Orient, selon le site américain Responsible statecraft.

L’UE a pris soin d’éviter de créditer explicitement la Chine, qu’elle qualifie de rivale. Après cette évolution, Bruxelles s’est déclarée prête à en tirer parti en s’engageant « avec tous les acteurs du Moyen-Orient dans une approche progressive et globale en toute transparence ».

Le Wall Street Journal a rapporté plus tôt que l’augmentation de l’influence de la Chine au Moyen-Orient est une preuve tangible que Pékin est prêt à tirer parti de son influence dans les conflits étrangers. Le journal a souligné que la Chine s’est rapprochée du Moyen-Orient riche en pétrole en tant qu’importateur d’énergie, ainsi son rôle est désormais beaucoup plus important.

