Les Brigades Al-Qassam, branche armé du Hamas, via son compte Telegram, ont publié une image jointe à la phrase « L’épée d’alQods ne sera pas rengainée », coïncidant avec l’anniversaire de la bataille de l’épée d’alQods , et quelques jours avant la marche de drapeaux que l’occupation israélienne prépare à alQods occupée.

La bataille de l’épée d’alQods a commencé le 10 mai de l’année 2021, à la suite des attaques israéliennes en cours à alQods occupée, et elle a duré 11 jours entre la résistance et l’occupation israélienne, au cours de laquelle la résistance palestinienne a ciblé d’importants centres et a utilisé des missiles qui ont visé Tel-Aviv.

En raison des tirs de roquettes de la résistance palestinienne vers alQods occupée et de sa réponse croissante à l’agression israélienne et de sa menace à l’occupation de mettre en œuvre la marche du drapeau , la police d’occupation a annulé la marche pour la première fois à alQods occupée.

En 2022, les forces d’occupation israéliennes craignaient » la possibilité que la résistance lance des missiles vers alQods », et la police d’occupation se préparait à évacuer les participants à la marche du drapeau.

Aujourd’hui, mardi, les médias israéliens ont déclaré que les institutions sécuritaires et militaires de l’occupation israélienne avaient relevé le niveau d’alerte avant la marche du drapeau qui aura lieu jeudi prochain, exprimant sa crainte d’attaques de missiles de la part de la résistance.

Les médias israéliens ont parlé du déploiement du système Dôme de fer dans la région d’alQods.

Cela survient quelques jours après que l’occupation israélienne a lancé une agression contre la bande de Gaza, alors que plus de 30 Palestiniens ont été tués à la suite des raids israéliens, et d’autres ont été blessés à la suite des raids qui ont ciblé des maisons civiles et des sites de résistance dans diverses zones.

