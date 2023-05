La guerre en Ukraine contre les forces russes apporte son lot d’enseignements pour Taïwan, montrant comment une armée plus petite peut résister à une force plus grande, a déclaré mardi le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

« On a appris un certain nombre de leçons importantes avec la guerre en Ukraine (…) contre la Russie », a affirmé le chef du Pentagone, interrogé lors d’une audition parlementaire sur les stratégies de défense de l’île de Taïwan en cas d’une éventuelle invasion chinoise.

« L’une de ces leçons c’est qu’avec des ressources asymétriques et des tactiques et techniques asymétriques, une force plus petite peut vraiment se défendre contre une force plus puissante », a-t-il dit.

Le chef du Pentagone a estimé, en ce sens, que l’autorité dont il dispose pour puiser dans les stocks américains et fournir des armes à Taïwan était « cruciale pour nos efforts visant à fournir à Taïwan ce dont elle a besoin » pour se défendre, comme c’est le cas pour l’Ukraine. « Nous travaillons à cette initiative et espérons avoir quelque chose à annoncer dans un avenir proche », a-t-il affirmé sans préciser quoi ni fixer de date.

Pékin considère Taïwan, une île de 23 millions d’habitants, comme une province qu’il n’a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.

Les Etats-Unis utilisent cette île en lui vendant des armes, encourageant les velléités séparatistes de certaines élites pro occidentales pour exercer des pressions sur la Chine. Avec la Russie, ce pays est dans la ligne de mire des Américains qui appréhendent l’érosion de leur hégémonie sur le plan mondial.

La Chine, qui dit privilégier une réunification pacifique avec Taïwan, n’exclut toutefois pas un recours à la force pour y parvenir.

Au début du mois, la Chine avait organisé trois jours d’exercices militaires, après une rencontre perçue comme une provocation par Pékin entre sa présidente Tsai Ing-wen et un haut responsable américain.