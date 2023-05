Le Hezbollah organisera, le dimanche prochain 21 mai, une manœuvre militaire dans l’un des camps de la résistance, plus précisément près du site touristique de Mleeta, au sud Liban.

Quelle est donc l’histoire de cette manœuvre et quelles sont ses objectifs ?

En principe, l’objectif principal de la manœuvre militaire à balles réelles s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 23ème anniversaire de la Journée de la Résistance et de la Libération (du sud).

Cependant, les événements qui ont précédé la date de la manœuvre, notamment dans la bande de Gaza, lui ont donné une dimension supplémentaire en plus de ses dimensions libanaises liées à l’anniversaire de la libération de la plupart des terres libanaises de l’occupation israélienne.

Des combattants du Hezbollah feront part à ces manœuvres, au cours de laquelle des missiles et des véhicules seront exposées.

Cependant, le Hezbollah qui sait que sa manœuvre sera placée sous la loupe de l’entité israélienne, et qu’elle lui est principalement dirigée, ne dévoilera certainement pas ses armes de précision.

Il convient de noter que le Hezbollah a tenu à élargir l’éventail des invitations pour que l’écho de cette manœuvre parvienne là où il devrait être.

Outre les médias locaux, un grand nombre de journalistes travaillant pour des agences de presse étrangères bien connues ainsi que des journalistes américains participeront à la couverture de cet évènement.

Dans ce contexte, le responsable des relations médiatiques du Hezbollah, Mohammad Afif, a déclaré au quotidien Al-Joumhouriya que la manœuvre constitue un rappel de l’exploit historique réalisé par la résistance en libérant la majeure partie des territoires libanais, grâce à l’accumulation des sacrifices qui ont porté leur fruit le 25 mai 2000 avec la défaite de l’occupation et son retrait du sud-Liban.

M.Afif a fait état de plusieurs messages adressés à l’intérieur et à l’ennemi, à partir de ces manœuvrés dont entre autres: « la résistance est pleinement prête à repousser toute agression et à y riposter, et aucun développement ne pourra la distraire de jouer ce rôle ; et par conséquent, l’ennemi ne doit pas se tromper dans ses calculs avec le Liban ».

Et M.Afif de poursuivre: « Nous ne pouvons pas non plus ignorer que la bataille « Vengeance des libres » en Palestine occupée avec l’occupation israélienne est venue donner à la manœuvre une dimension supplémentaire », indiquant que « la résistance est également prête à contribuer à la défense de la Palestine si nécessaire, et qu’il ne restera pas les bras croisés si l’ennemi persiste à violer les lieux saints ».