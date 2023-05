Média de guerre, tribune médiatique de la résistance au Hezbollah a publié le mardi 31 mai une nouvelle vidéo illustrant les manœuvres militaires réalisées le 21 mai dernier, dans le cadre des activités célébrant 23 années du retrait israélien du sud Liban le 25 mai 2000.

Ces exercices au tirs réels auxquels ont participé 200 combattants de la résistance ont été réalisés en présence de professionnels des médias locaux, arabes et internationaux.

Il comprenait entre autres un défilé militaire, des simulations d’attaques visant l’entité sioniste à l’aide de drone ou par motos, ou d’attaque contre des véhicules ennemis avec l’enlèvement de soldats israéliens. Un certain nombre de tireurs d’élite ont tiré sur des cibles marquées du logo de l’entité, tandis que des moudjahidines à moto ont tiré à balles réelles sur des cibles.

Au cours des manœuvres, ont été exposés différents types d’armes légères et lourdes, telles que des lance-roquettes, des véhicules équipés de mitrailleuses lourdes ou de canons antiaériens, en plus des missiles antichars à lancement épaulé.

Les manœuvres ont été réalisées dans la localité de Aaramta, dans le Iqlim al-Touffah, zone montagneuse au sud du Liban, à environ 20 km au nord de la frontière avec la Palestine occupée. Avant l’an 2000, elle avait été le théâtre d’opérations héroïques de la résistance contre les positions israéliennes et celles de leurs collaborateurs de l’Armée du Liban du sud.

Sur le lieu même des manœuvres était établie l’une des plus importantes positions de l’ALS, elle a été attaquée et entièrement détruite par la Resistance fin avril 2000, quelques jours avant que l’armée d’occupation israélienne n’entreprenne le retrait de ses forces du sud du Liban. Cette opération avait été planifiée et puis supervisée sur place par celui qui était le commandant jihadique de la résistance islamique Imad Moughniyeh. La vidéo ci-dessous le montre.