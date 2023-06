Le célèbre journaliste américain démissionnaire de Fox News, Tucker Carlson a accusé les médias occidentaux de mentir effrontément en accusant la Russie d’avoir bombardé la centrale hydroélectrique de Kakhovka située dans la province de Kherson.

« Moscou n’avait aucun intérêt à détruire le barrage de Kakhovka », affirme le journaliste américain Tucker Carlson dans le premier épisode de sa nouvelle émission qu’il a lancée sur Twitter après sa démission de Fox News.

D’après lui, tout porte à croire que c’est Kiev qui est responsable de ce qui s’est passé mardi, d’autant plus qu’un général américain a confié au Washington Post fin décembre que ces hommes ont tiré des missiles HIMARS contre le barrage.

« Le barrage de Kakhovka était un barrage russe. Il a été construit par la Russie. Il se trouve aujourd’hui sur un territoire contrôlé par la Russie. Le réservoir du barrage alimente en eau la Crimée, qui abrite la flotte russe de la mer Noire depuis 240 ans. Faire sauter le barrage – mauvais pour l’Ukraine, mais cela ferait encore plus de mal à la Russie. Le Washington Post a cité un général ukrainien affirmant que ses hommes avaient tiré des missiles américains sur l’écluse du barrage à titre d’essai. Ce qui a pu arriver au barrage devient beaucoup moins mystérieux. Toute personne sensée conclurait que les Ukrainiens l’ont fait sauter, tout comme ils ont fait sauter le gazoduc Nord Stream de la Russie à l’automne dernier. Et en fait, comme nous le savons maintenant, les Ukrainiens l’ont fait».

Le journaliste américain poursuit d’un ton sarcastique: « La raison en est simple : Poutine est mauvais. Et ceux qui sont du côté du mal font le mal uniquement pour le plaisir du processus lui-même. Dans ce cas, Poutine s’est attaqué à lui-même, ce qui est la forme la plus élevée du mal et convient donc parfaitement à un homme de son espèce. C’est ainsi qu’on nous l’a expliqué ».

Dans la nuit du 6 juin, des tirs d’obus des forces armées ukrainiennes ont endommagé la partie supérieure de la centrale électrique de Kakhovka, a accusé Moscou. L’attaque aurait été menée à partir de lance-roquettes multiples Olha.

Ce vendredi, le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, a jugé que « tout paraissait indiquer » que la Russie était derrière cette destruction partielle.

Selon l’AFP, dans les régions de Kherson et Mykolaïv, les inondations provoquées par la destruction du barrage Kakhovka ont fait au moins 13 morts: huit dans les zones sous contrôle russe, et cinq dans celles sous contrôle ukrainien, où les autorités font état également de 13 disparus.

Source: Intel Slava

« Selon les prévisions, la montée des eaux peut durer encore 10 jours », a indiqué sur Telegram Vladimir Saldo, le chef de la partie occupée de la région de Kherson.« L’eau est déjà entrée dans les maisons et dans les rues. Toutes les deux heures, je sors pour voir si l’eau continue de monter », a raconté à l’AFP Tatiana Ioenko, une habitante de Tchornobaïvka.Dans la ville même de Kherson, le niveau de l’eau commençait néanmoins à baisser « pour la première fois » depuis mardi, selon l’agence météorologique locale.

Source: Divers