L’ancien président américain Donald Trump s’est adressé à ses partisans, le samedi 10 juin, pour la première fois après son inculpation qui affectera sa course à la Maison Blanche aux élections présidentielles de 2024.

Trump a déclaré qu’il était poursuivi parce qu' »il se dresse sur leur chemin et qu’il y a un abus de pouvoir aux États-Unis ».

Trump a accusé l’actuel président américain, Joe Biden, d’avoir tenté de l’emprisonner, « pour qu’il ne l’affronte pas aux élections », et a ajouté : « Nous vaincrons les démocrates et Joe Biden. Ils me poursuivent parce qu’ils savent que je ne perdrai pas aux élections ».

Trump a ajouté que s’il « retourne à la Maison Blanche, il rendra les États-Unis libres ».

Et de poursuivre : « J’ai beaucoup d’outils pour me débarrasser de ce système corrompu dans notre pays, et nous drainerons ce marais de corruption ».

« Nous avons plus de 34 points d’avance dans les sondages face à tous les candidats…Nous sommes en avance sur Biden dans les sondages qui révèlent que je suis le seul candidat en tête dans plusieurs États », a lancé Trump.

Selon lui, le dépôt de 37 accusations à son encontre est « une tentative politique menée par des personnes qui ont causé des catastrophes pour les USA ».

Il a dit: « Ce que Biden a fait en ce qui concerne les documents secrets est soumis à la loi sur l’espionnage. Il avait des centaines de documents dans différents endroits, mais il ne voulait pas les rendre. »

Et de poursuivre: « Hillary Clinton a gardé des documents secrets sur son ordinateur, et quand elle a été arrêtée, elle les a supprimés pour échapper à toute responsabilité, mais le ministère de la Justice et le FBI l’ont protégée malgré la destruction de 33 000 e-mails ».

Trump a également laissé entendre que le fils de Biden doit être interrogé.

Il a par ailleurs appelé à un changement aux États-Unis, qui souffrent de l’inflation et de la grogne populaire face à la situation économique, et a déclaré que le slogan de sa campagne presenditielle sera « préserver la grandeur des États-Unis d’Amérique ».

Et d’ajouter: « Les démocrates ne réussiront pas à m’accuser de trahison, j’affronterai l’administration corrompue actuelle lors des prochaines élections présidentielles », notant que « le ministère de la Justice et ses éléments sont corrompus ».

Des pots-de-vin de l’Ukraine

« Il n’y a jamais eu de président plus corrompu dans l’histoire des USA que Biden », ajoutant: « Ce n’est pas un hasard si j’ai été inculpé à un moment où des enquêtes fédérales ont révélé que Biden avait reçu un pot-de-vin de cinq millions de dollars de l’Ukraine ».

Concernant le conflit en Ukraine, Trump a estimé que « Biden peut résoudre la crise ukrainienne en 24 heures, s’il est président ».

Et de regretter : « toutes les munitions américaines sont désormais en Ukraine. Nous n’avons plus de munitions ! »

Il convient de rappeler que l’ex-président américain Donald Trump a été inculpé de 37 chefs d’accusations dans l’enquête sur sa gestion de documents confidentiels du gouvernement américain retrouvés l’an dernier à son domicile floridien.

En cas de victoire a la présidentielle, Trump place le pays devant la possibilité qu’un candidat gagnant entre à la Maison Blanche alors qu’il fait toujours face à des accusations au moment où il dirige le gouvernement depuis la prison.

Trump fait en outre face à une autre enquête fédérale pour son rôle dans l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Les médias US s’attendent aussi à ce qu’il soit accusé d’extorsion et de complot pour la tentative du milliardaire d’annuler les résultats des élections dans l’Etat de Géorgie.