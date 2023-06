Pendant la visite du président iranien à Caracas, le Président vénézuélien a dévoilé la nature de l’aide que l’ex-chef de la force al-Qods des Gardiens de la révolution le général Qassem Soleimani avait procurée à son pays.

« Il y a quelques années, lorsqu’il y a eu une cyberattaque brutale menée par les Etats-Unis contre une infrastructure vénézuélienne (y compris les lignes électriques du Venezuela), le général Soleimani est venu à notre aide au Venezuela et a attribué une équipe pour identifier et traiter cette attaque », a déclaré Nicolas Maduro au terme d’une visite de deux jours dans son pays du président iranien Ebrahim Raïssi, à la tête d’une importante délégation.

En mars 2018, une panne électrique est intervenue pour des raisons inconnues paralysant en même temps les communications internet ou mobiles. Elle a été attribuée par les autorités vénézuéliennes à une cyberattaque diligentée par les Etats-Unis qui s’attelaient à cette époque pour destituer le président vénézuélien et le remplacer par leur partisan Guaido. M. Maduro avait évoqué ce rôle dans une interview réalisée par une chaine de télévision satellitaire libanaise d’information.

« Le général Soleimani était un grand homme et beaucoup de gens ne connaissent pas les services qu’il a rendus. Nous installerons et dévoilerons sa statue au tombeau de Simon Bolivar », a poursuivi Nicolas Maduro. « La République islamique d’Iran joue un rôle très important en tant que l’un des pouvoirs émergents du monde. Ils sont un modèle pour les nations qui luttent pour l’indépendance, la justice, l’égalité et l’humanité. »

En janvier 2023, lors de la 3ème commémoration du martyre du général Soleimani, tué dans un raid américain en 2020, à proximité de l’aéroport de Bagdad, Caracas lui a dédié un dessin mural.

M. Raïssi a clôturé sa visite après que les deux pays ont conclu une vingtaine d’accords dans différents domaines et ont convenu d’élever leur niveau d’échanges commerciaux jusqu’à 10 m$ et jusqu’à 20m$ sur le long terme.

Il s’est rendu à Nicaragua, deuxième étape de la tournée latino-américaine. Elle devrait s’achever par une visite à Cuba.

