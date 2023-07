L’US Air Force a accusé des pilotes russes d’avoir empêché mercredi 5 juillet une mission de leurs drones MQ-9 Reapers. Le même jour, la partie russe a signalé nombre de violations de la part de drones américains dans une zone d’exclusion à cause d’exercices russo-syriens.

Le commandant en charge des opérations de l’armée de l’air US au Moyen-Orient a annoncé que trois avions de chasse russes avaient intercepté mercredi matin trois drones de l’US Air Force dans le nord-est de la Syrie.

Selon l’armée de l’air américaine, des avions de combat russes se sont rapprochés de plusieurs drones américains, déclenchant des fusées éclairantes et forçant les MQ-9 Reapers à effectuer des manœuvres d’évitement.

Le lieutenant-général Alex Grynkewich a décrit la manœuvre russe contre les drones MQ-9 Reaper – qui, selon les responsables, surveillaient les cibles de Daech en Syrie – comme « dangereuse et non professionnelle ».

Violation d’une zone d’exclusion aérienne

Le ministère russe de la Défense n’a pas commenté l’incident. Le même jour, le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a déclaré que la partie russe avait recensé 12 violations commises par des drones américains.

Cinq ont été enregistrées dans une zone interdite au vol à cause des exercices conjoints de Moscou et de Damas entamés ce même mercredi pour une durée de six jours.

L’interception intervient près de quatre mois après qu’un MQ-9 Reaper de l’armée américaine est tombé en mer Noire après s’être approché de la frontière russe. Alors que Washington a accusé l’aviation russe d’avoir provoqué la perte de l’appareil, Moscou a souligné qu’avant le crash le drone était « entré en vol incontrôlé avec une perte d’altitude » après « de brusques manœuvres ».

Source: Avec Sputnik