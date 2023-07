Le responsable de la sécurité des Brigades du Hezbollah irakien , Abou Ali Al-Askari, a estim que l’aveu par le gouvernement d’occupation israélien, Benjamin Netanyahu, qu’ un élément de sécurité israélien a été capturé en Irak, est « un indicateur très dangereux qui doit être pris en compte. »

Hier mercredi, le bureau du Premier ministre israélien a affirmé qu’une femme israélo-russe avait été « enlevée par une faction irakienne », tout en tenant le gouvernement irakien responsable de sa sécurité.

Le bureau a révélé le nom de la femme kidnappée soit Elizabeth Tsurkov, affirmant qu’elle s’était rendue en Irak à des fins de recherche pour le compte de l’Université de Princeton aux États-Unis d’Amérique ».

Il a expliqué que « Tsurkov est entrée en Irak avec son passeport russe », ajoutant que « les autorités compétentes en Israël s’occupent de la situation et communiquent avec la Russie et les États-Unis d’Amérique afin de la libérer ».

À cet égard, al-Askari a affirmé, sur son compteTelegram, que « les services de sécurité compétents doivent découvrir les réseaux associés à cette entité et les traduire en justice ».

Il a ajouté : « Les Brigades du Hezbollah feront un double effort pour connaître le sort des (captifs ou prisonniers sionistes) en Irak, au service de l’intérêt public, et pour en savoir plus sur les intentions de ce gang criminel, qui facilite leurs déplacements dans un pays qui interdit et criminalise les relations avec eux ».

Il est à noter que Tsurkov a travaillé à la préparation de recherches de terrain en Irak, en Syrie et en Palestine occupée, au cours des dernières années, au profit de l’Institute for Foreign Policy Research basé à Philadelphieaux USA, et du Regional Thinking Forum, un groupe de réflexion israélien basé à alQods occupée.

Source: Médias