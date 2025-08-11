Le Hezbollah a condamné via l’Unité des relations arabes et internationales la décision des Etats-Unis d’offrir une prime de 50 millions de dollars pour l’arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro.

Il a déclaré lundi dans un communiqué :

« Une fois de plus, l’administration américaine a démontré son attachement à une approche de domination et d’intimidation, en recourant à toutes les formes d’intimidation et de menaces contre toutes les nations, tous les peuples, tous les États et tous les gouvernements qui ne se soumettent pas à son hégémonie. »

Selon le texte, la récente décision prise contre le président Maduro « illustre cette politique de violation de la souveraineté, des droits et de la dignité du peuple et des dirigeants vénézuéliens. »

« Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une politique continue de déstabilisation d’un État souverain qui rejette fermement les diktats américains et adhère à ses principes nationaux et historiques », poursuit la déclaration.

Déplorant « une agression flagrante contre un pays indépendant et souverain », le Hezbollah affirme sa « pleine solidarité avec le gouvernement et le peuple vénézuéliens, dirigés par le président Maduro, et avec ce qu’ils représentent dans la continuation de l’approche nationale et révolutionnaire authentique établie par le défunt dirigeant Hugo Chavez. »

Et le texte du Hezbollah de conclure : « Cette approche libératrice et humanitaire place le Venezuela à l’avant-garde des puissances mondiales défendant les droits des nations et des peuples, une position qui s’est manifestée et continue de se manifester par les positions pionnières en faveur de la cause palestinienne et des droits arabes face à l’arrogance américaine et à la brutalité sioniste. »