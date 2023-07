Le général de brigade de la réserve de l’armée d’occupation israélienne, Giora Inbar, a déclaré jeudi que le tir d’un obus de mortier depuis le Liban vers le village de Ghajar, situé entre la Palestine occupée, le Liban et la Syrie, n’était pas dû au hasard.

Il a souligné que le Hezbollah a adressé un message à « Israël », selon lequel qu’il pourrait mettre le feu à l’arène nord, parallèlement à l’arène est.

Il a souligné que les ennemis « d’Israël » ont diagnostiqué son vrai problème, à savoir « qu’il n’y a pas de leadership, et ils sont heureux de nous voir nous battre ».

Plus tôt dans la journée, des tirs d’artillerie israéliens ont ciblé l’avant-poste d’Al-Zaoura, la zone située entre Kafr Shuba, Halta et Kafr Hamam, au sud du Liban.

Aujourd’hui, le Ministère libanais des affaires étrangères a condamné le bombardement israélien, qui a visé le territoire libanais à proximité de la ville de Kfar Shuba, et l’a considéré comme une violation de la souveraineté libanaise.

Aujourd’hui, jeudi, le Hezbollah a annoncé que les forces d’occupation israéliennes avaient récemment pris « des mesures sérieuses dans la partie nord de la ville frontalière de Ghajar », qui est la section libanaise, que les Nations Unies reconnaissent comme « une partie du territoire libanais qui n’est pas soumise à discussion, ni à disputer à son sujet ».

À son tour, le commentateur militaire de la chaîne israélienne Kan, Roei Sharon, a déclaré que « la réponse d’Israël au tir d’un missile depuis le Liban consistait à tirer environ 15 obus sur des zones dégagées, ce qui signifie qu’Israël ne veut causer des dommages, ni provoquer une escalade ».

Sharon a ajouté : « Si le Hezbollah est derrière cet attentat à la bombe, alors son secrétaire général (Sayyed Hassan Nasrallah) est celui qui a donné son consentement à cela, et l’approbation est venue parce que Nasrallah est pleinement conscient qu’Israël connait une situation dans laquelle il ne peut pas répondre, à cause de sa préoccupation pour ses affaires intérieures, à cause de la préoccupation des Américains à l’égard de la Chine, de la Russie et de l’Ukraine, et de leur faible intérêt pour les affaires du Moyen-Orient ».

Il a souligné que le Hezbollah estime « qu’Israël » a modifié le statu quo à Ghajar, lorsqu’il a mis une clôture frontalière. Par conséquent, il essaie, à travers ses outils, de faire entendre également à « Israël » qu’il ne restera pas silencieux à ce sujet.

Il a révélé que » l’establishment de la sécurité craint l’unité des arènes », ajoutant que « la principale arène de confrontation qu’Israël craint est l’arène iranienne.

Il a ajouté que « l’establishment de la sécurité israélienne constate que Nasrallah est de plus en plus disposé à tirer sur la corde, à tester « Israël » et à examiner sa volonté de répondre à diverses provocations ».

Pour sa part, le correspondant de la chaîne israélienne Kan dans le nord, Robbie Hammarschlag, a déclaré : « Le Hezbollah parle, dans la période récente, de plus en plus, de l’érosion et du déclin de la dissuasion israélienne. Bien qu’il n’ait pas revendiqué la responsabilité pour cet incident, les indications confirment la perte du contrôle israélien sur la clôture, et c’est un point qui doit être soigneusement pris en considération ».

