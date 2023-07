Le ministère de l’Intérieur du gouvernement de Sanaa a annoncé que « les services de sécurité ont arrêté des membres d’une cellule criminelle recrutés par les Émirats arabes unis et saisi des matériaux explosifs envoyés par les services de renseignement d’Abou Dhabi ».

Le ministère a indiqué que « les services de renseignement émiratis ont recruté la cellule dans les zones libres, par l’intermédiaire d’un de ses mercenaires résidant à Marib ».

« Les services de sécurité ont travaillé pour relever le niveau de l’état de préparation et déployer plusieurs équipes, afin de surveiller et identifier tous les éléments de la cellule, et connaître ses liens « , selon le porte-parole du ministère, le général de brigade Abdel -Khaleq Al-Ajri.

Al-Ajri a confirmé que les services de sécurité « suivaient les procédures de l’affaire, jusqu’à ce que toutes les personnes impliquées dans la trahison soient traduites en justice ».

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a souligné que « toute tentative de l’ennemi, que ce soit dans la capitale Sanaa, ou dans les gouvernorats libres, sera sous surveillance accrue des services de sécurité ».

Source: Médias