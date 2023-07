Dans un discours prononcé au cours de la troisième nuit de la tragédie d’Achoura du mois de Muharram, le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a dénoncé le « nouvel acte odieux qui souille notre Coran » appelant » les peuples arabes et islamiques à demander à leurs gouvernements à partir de ce soir de retirer leurs ambassadeurs de Suède et d’expulser les ambassadeurs suédois de nos pays arabes et islamiques ».

Sayyed Hassan Nasrallah a ajouté, que « l’insulte est répétée par l’État lui-même », notant que « la partie idiote qui est derrière l’auteur a essayé d’adresser une insulte à l’Irak et à l’Iran, en fait elle a profané le Saint Coran en insultant tous les musulmans dans le monde arabo-islamique ».

Sayyed Nasrallah a appelé à des rassemblements demain Vendredi dans tous les quartiers et villages et à se rendre dans toutes les mosquées, soulignant que « les gens ont brandi leurs corans et organisé des sit-in, appelant l’État à prendre position contre la Suède ».

Et il a souligné, que « la rupture des relations diplomatiques du gouvernement irakien avec la Suède et l’expulsion de l’ambassadeur traduit une position « courageuse, sage et excellente ».

Sayyed Nasrallah a déclaré que tous les pays arabes et islamiques doivent faire ce qu’a fait l’Irak, « si nous voulons que l’autodafé et la profanation du Coran ne se répètent pas en Suède ».

Il a ajouté que « ce qui est exigé des peuples arabes et islamiques est de « faire pression sur leurs pays pour qu’ils expulsent les ambassadeurs de l’État de Suède de leur pays et retirent les ambassadeurs de leurs pays de Suède », appelant « le gouvernement libanais à retirer l’ambassadeur ou le chargé d’affaires de Suède et à expulser l’ambassadeur de Suède du Liban ».

Sayyed Nasrallah a souligné que « la prochaine étape doit être de rompre les relations avec la Suède, si la profanation du Coran se répète ».

Dans un autre contexte, son éminence a souligné » dans la société, on applique l’adjectif, on l’applique en termes généraux, sans que cela touche certains individus qui forment une minorité ».

Il a indiqué que « le groupe a une responsabilité, une personnalité et un rôle, et c’est lui qui crée son présent et son avenir, son bonheur et sa misère, sa gloire, son humiliation, sa victoire et sa défaite en tant que société, et il y a des responsabilités dirigées vers le groupe et non vers l’individu mais il sera tenu comme responsable en tant membre de cette société ».

Il a ajouté que « la société qui a envahi son pays est un envahisseur car il n’y a pas suffisamment de groupes en son sein pour expulser cette forme d’occupation.Cette société sera tenue responsable le Jour de la Résurrection ».

Il a noté « qu’une société corrompue peut devenir juste et qu’une société ignorante peut devenir consciente, tout comme une société, une nation, un peuple ou des gens peuvent être justes, mais pour certaines raisons, ils dévient ».

Il a indiqué que « ce dont le projet divin a besoin, ce sont des sociétés croyantes, luttant et sacrifiantes, et il est de notre responsabilité de réaliser cette cause, et dans chaque pays, il est de la responsabilité des croyants de créer une société combative, sacrificielle et loyale à l’appel à l’Imam Mahdi (PSL) de venir à nous, ô Seigneur ».

Source: Médias