Le ministère palestinien de la Santé a rapporté, ce vendredi après-midi, qu’un enfant est décédé des suites de blessures graves subies par des tirs de balles réelles de la part de soldats de l’occupation israélienne, au nord-ouest de Ramallah.

Selon des sources médicales palestiniennes, l’enfant qui a été tué par les balles de l’occupation à Umm Safa (Oum Safa) est Mohammad Fouad Atta al-Bayed, 17 ans, dont la famille est originaire du camp de Jalazoun mais vit à Umm Safa.

Plus tôt, des sources médicales avaient annoncé l’arrivée de deux palestiniens blessés graves par balles réelles dans le village d’Umm Safa, au nord-ouest de Ramallah.

Le Mouvement de résistance islamique Hamas a commenté dans une déclaration « la mort du martyr al-Bayed », soulignant que « l’escalade des crimes de l’occupation dans tout notre pays occupé n’étouffera pas la révolution de notre peuple, mais la renforcera , et l’occupation se leurre si elle pense que ses crimes lui apporteront la sécurité ou le calme ».

À son tour, le mouvement du Jihad islamique en Palestine a baptisé Fouad Atta al-Bayed de « martyr de la Palestine ». Il a souligné que « les crimes brutaux de l’occupation contre des civils et des innocents ne saperont pas la détermination de notre peuple encore moins nos combattants de la résistance qui poursuivront la lutte dans la voie de la liberté et du salut ».

Les Comités de résistance en Palestine ont affirmé que « le sang des martyrs restera la boussole et l’arme, le testament, le jihad et la résistance sont le seul moyen de vaincre le terrorisme et l’agression sioniste », appelant à « l’escalade de la résistance dans toutes ses formes contre l’ennemi et les hordes de ses colons criminels ».

Un soldat israélien a été blessé par un engin explosif artisanal, au nord d’Hébron

Ce vendredi, un soldat israélien a été blessé, après avoir ciblé une force de l’armée israélienne avec un engin explosif artisanal à l’entrée de la ville de Beit Ummar, au nord d’Hébron.

Des témoins oculaires ont rapporté que les forces d’occupation ont attaqué les funérailles d’un citoyen à Beit Ummar, et les combattants de la résistance ont répondu en tirant et en lançant une bombe locale, blessant l’un des soldats de l’occupation sur place.

Jeudi, un colon israélien avait été grièvement blessé lors d’une attaque au couteau dans la colonie de Gilo, au sud d’al-Qods occupée.

La police d’occupation israélienne a déclaré que ses membres « ont mené une enquête et un ratissage » pour rechercher des suspects dans l’incident au couteau, qui se sont retirés de l’endroit, ajoutant qu' »une importante force de police, avec l’aide d’un hélicoptère, continue de les rechercher ».

Les médias israéliens ont rapporté que la police d’occupation et le service de renseignement du Shin Bet soupçonnaient qu’un ou deux Palestiniens étaient derrière l’attaque.

Le journal israélien Yedioth Ahronoth a rapporté que deux couteaux ont été retrouvés sur les lieux, indiquant que le blessé était âgé de 30 ans.

Les actes de résistance se sont poursuivis en Cisjordanie et à al-Qods au cours de la semaine écoulée et ont fait 6 blessés parmi les colons, tandis que 5 Palestiniens ont été tués.

Source: Médias