L’armée iranienne a lancé, le mardi 2 octobre, des exercices conjoints de drones, avec la participation de près de 200 appareils provenant d’unités sélectionnées des quatre forces.

Le commandant des exercices conjoints de drones de l’armée iranienne, l’amiral Habibollah Sayyari a déclaré dans un discours “que l’exercice se déroule dans la zone géographique de l’Iran, des eaux chaudes du Golfe et de la mer d’Oman au sud, à l’est, à l’ouest, au nord et au centre du pays ».

Il a également ajouté que “les drones de surveillance et de reconnaissance des quatre forces armées ont mené avec succès la surveillance des frontières du pays. Ils ont identifié les cibles visées et pris des photos de la zone générale des exercices ».

En plus, Sayyari a clarifié que les drones Shamroush,Yassir, Sadek, Blikan, Ababil 3, 4 et 5, Yazdan, Muhajer 2 et 6 ont été lancés depuis les bases de drones de l’armée iranienne dans tout le pays, pour surveiller et identifier les cibles, en plus de surveiller et de passer au peigne fin les zones requises aux frontières terrestres, aériennes, maritimes, et des eaux internationales.

Le lundi, le contre-amiral Sayyari avait déclaré que les forces armées allaient expérimenter toutes sortes de drones « de reconnaissance, de combat, kamikaze et des drones capables de transporter des missiles, des bombes et du matériel de guerre électronique [dans l’exercice conjoint] ».

« Notre objectif est d’évaluer la précision de nos drones, les compétences de nos pilotes et la puissance de nos tirs », a déclaré le commandant iranien.

Un nouveau drone Kaman 19 a été utilisé pour la première fois durant ces manœuvres. « L’appareil a effectué un vol de combat, décollant depuis l’une des bases de drones de l’armée du pays, en exécutant avec succès la guerre électronique en désactivant le radar aéroporté », a précisé le porte-parole de ces exercices Ali Reza Cheikh.

Selon l’assistant pour la formation et les affaires éducatives de l’armée iranienne, « le message des exercices conjoints de drones 1402 de l’armée aux pays de la région est d’établir la paix et l’amitié », soulignant « la nécessité pour les pays de la région de savoir qu’en s’appuyant sur leur puissance et leur unité, sans la présence de pays extérieurs à la région, des acteurs dangereux, bellicistes et envahisseurs, ils peuvent maintenir la paix, la tranquillité et la sécurité dans la région ».

Il a aussi assuré qu’il vise aussi à montrer la capacité de la République islamique d’Iran à établir et maintenir la paix dans la région et l’inefficacité de l’embargo sur les armes qui lui est infligé.

Source: Médias