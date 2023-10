La machine de guerre israélienne s’acharne sauvagement et sans répit sur la bande de Gaza.

Un nouveau bilan des victimes palestiniennes a fait état durant ces 4 jours de 950 martyrs dont 260 enfants et 230 femmes, et près de 5000 blessés.

Des centaines de raids aériens israéliens ont été perpétrés dans la nuit de mardi à mercredi contre plusieurs régions, dont près de 200 sur le quartier al-Forqane au nord de la bande de Gaza.

L’armée d’occupation a fait état que 450 cibles ont été visées dans ce quartier durant ces 24 dernières heures. Selon elle, les activités de la résistance proviennent de ce quartier.

Les raids ont aussi visé des quartiers nord et ouest de la ville de Gaza ainsi que l’entourage du port de Gaza.

Des médias ont rapporté que des quartiers entiers ont été entièrement réduits en miettes dans cette ville.

Le quartier al-Karamah, au nord-ouest de Gaza, est particulièrement visé ces dernières heures, rapportent les médias palestiniens. Mêmes les routes qui y mènent sont bombardées et sont devenus impraticables. Des bombes de phosphore sont bombardées par l’artillerie israélienne sur ce quartier causant des incendies énormes. Les gens sont bloqués dans leurs maisons.

Le quartier Nasr aussi a été visé et 7 martyrs ont été dégagés d’une maison bombardée.

Lundi, le quartier huppé al-Rimal au centre de Gaza avait été entièrement réduit en miettes.

A l’aube de ce mercredi, des raids israéliens ont détruit la maison du père du chef des Brigades al-Qassam, Mohammad al-Deif, à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, tuant son frère, le fils de ce dernier et sa nièce.

La maison du père de Mohamad Deif

Il y a eu deux martyrs dans des raids contre la région Qizane à Khan Younes.

A Rafah, le raid contre une maison dans la rue bondé al-Ajarmah a tué 10 palestiniens.

A Deir al-Balah, au centre de la bande de Gaza, 14 martyrs ont été recensés.

Des martyrs aussi dans le camp de Jabalia dont 4 de la famille Chahine

Les raids meurtriers israéliens n’épargnent rien. Des bâtiments résidentiels, des centres professionnels, les routes, les bâtiments gouvernementaux, des ambulances, les équipes de secours pendant leur mission…

Le ministère de la Santé de Gaza a accusé Israël de cibler les équipes de secours avec préméditation.

Selon le ministère, 11 ambulances ont été attaquées et 7 centres médicaux ont été visés par les raids et certains sont désormais hors de service. Il a mis en garde contre une pénurie en produits médicaux et sanitaires.

En outre, le Bureau médiatique du gouvernement de Gaza a déclaré que la société de production d’électricité est menacée d’arrêt dans les heures à venir en raison d’une pénurie de carburant.Les maisons sont alimentées 3 heures sur les 24.

L’UNRWA a rendu compte que 200 mille palestiniens se sont réfugiés dans ses 83 écoles.

L’eau est déjà coupée de la bande de Gaza. Une pénurie d’aliments se pointe. Mardi, Israël a bombardé le terminal frontalier de Rafah qui relie la bande à l’Égypte après avoir mis en garde les autorités égyptiennes d’envoyer des vivres.

Lundi, le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a annoncé l’imposition d’un « siège complet » à la bande de Gaza.

« Pas d’électricité, pas d’eau, pas de gaz », a-t-il déclaré.

Ce à quoi le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, a répondu en déclarant dans un communiqué que « l’imposition de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdite par le droit international humanitaire ».

Source: Divers