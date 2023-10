Le président Ebrahim Raïssi a déclaré que le régime israélien ne fait qu’accélérer son effondrement par le massacre des femmes et des enfants palestiniens innocents dans la bande de Gaza assiégée.

« À chaque goutte de sang palestinien versée, le régime sioniste se rapproche un peu plus de l’effondrement et le régime sioniste ne pourra pas rattraper ses défaites par ces atrocités », a déclaré le président Raïssi le mercredi 18 octobre lors d’un discours devant un rassemblement massif à Téhéran.

« Y a-t-il un être humain qui puisse accepter ce crime odieux ? Tuer des femmes et des enfants, attaquer des hôpitaux, ce sont des signes de la fin du régime sioniste », a-t-il ajouté.

Le président Raïssi a noté qu’en plus d’une défaite militaire, les sionistes ont récemment subi des revers en matière de sécurité et de renseignement face au front de la Résistance.

Le président Raïssi a également souligné le ressentiment mondial croissant contre le régime israélien et son principal allié, les États-Unis.

« Regardez la haine de l’opinion publique mondiale envers le régime sioniste et les Américains et voyez comment les peuples du monde entier ont exprimé leur horreur face à ces crimes », a-t-il déclaré.

« Aujourd’hui, toute personne consciencieuse a horreur de ces crimes abominables, ce qui constitue une défaite pour le régime sioniste et pour les USA. Aujourd’hui, un consensus mondial s’est formé et la communauté internationale condamne le régime occupant qui a commis tant de crimes contre les femmes et les enfants. »

Le président iranien a pointé du doigt les organisations internationales et les pays qui ont uniquement condamné verbalement les crimes israéliens, ajoutant qu’il ne suffit pas de condamner ou d’exprimer son indignation. Il faut des actions concrètes et efficaces a noté le président Raïssi avant de souligner que la communauté internationale devrait adopter une approche sérieuse pour que le régime israélien soit reconnu pour ses crimes contre l’humanité.

L’entité israélienne a fait pleuvoir des bombes contre la bande de Gaza au cours des 12 derniers jours depuis que le mouvement de Résistance palestinienne, Hamas, basé à Gaza, a lancé l’opération Déluge d’Al-Aqsa contre l’entité sioniste en représailles à la campagne d’agression israélienne contre les Palestiniens et la mosquée d’Al-Aqsa.

Au moins 3 500 Palestiniens, dont plus de 1000 enfants, sont tombés en martyre suite aux frappes israéliennes et près de 13 000 autres ont été blessés.

L’indignation et les condamnations ont afflué face aux bombardements aveugles d’Israël, en particulier après l’attaque contre un hôpital de Gaza où plus de 500 personnes, dont des femmes et des enfants, sont tombés en martyre le mardi 17 octobre.

Selon certaines informations, des milliers de Palestiniens se trouvaient à l’hôpital lorsque le bâtiment a été bombardé par l’armée d’occupation israélienne.

Source: Avec PressTV