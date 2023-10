Ce jeudi après-midi, les moudjahidines de la Résistance islamique (RI) ont attaqué sept positions israéliennes frontalières avec le Liban.

La première attaque a visé le site sioniste d’al-Menara avec des missiles guidés.

A ce titre , le premier communiqué de la RI a affirmé :

Au nom de Dieu le Miséricordieux

« La permission a été donnée à ceux qui sont combattus – car ils ont été lésés. Et Dieu est capable de leur donner la victoire ».

Croyez en Dieu Le Tout-Puissant

Les Moudjahidines de la Résistance islamique ont attaqué cet après-midi, jeudi 19/10/2023, le site sioniste d’al-Menara avec des missiles guidés et l’ont touché directement. »

Une deuxième attaque a visé 5 positions simultanément. la RI a précisé dans son second communiqué.

« Au nom de Dieu le Miséricordieux

« La permission a été donnée à ceux qui sont combattus – car ils ont été lésés. Et Dieu est capable de leur donner la victoire ».

Croyez en Dieu Tout-Puissant

Dans l’après-midi du jeudi 19/10/2023, les Moudjahidines de la Résistance islamique ont attaqué les positions suivantes de l’armée d’occupation israélienne : Jal al-Alam, al-Bahri, Zarit, la caserne Shomera et une tour de surveillance à Habd al-Bustan avec des tirs directs et des armes appropriées. Ils ont été touchés avec précision et une partie de leur équipement technique a été totalement détruite. ‏

La victoire ne vient que de Dieu, le Puissant, le Sage »

Un septième site a été visé selon le troisème communiqué de la RI.

Il a été publié dans la soirée annonçant que l’attaque a ciblé cet après-midi les fortifications du site d’Al-Abad avec des armes appropriées.

Le texte a affirmé :

« Au nom de Dieu le Miséricordieux

« La permission a été donnée à ceux qui combattent parce qu’on leur a fait du tort, et en effet, Dieu est capable de leur accorder la victoire. »

Croyez en Dieu Tout-Puissant

Dans l’après-midi du jeudi 19/10/2023, les Moudjahidines de la Résistance islamique ont ciblé les fortifications du site d’Al-Abad avec des armes appropriées.

La victoire ne vient que de Dieu, le Puissant, le Sage »

Les Qassam bombardent depuis le Liban

Parallèlement, les Brigades al-Qassam, branche militaire du Mouvement de résistance islamique Hamas, ont déclaré avoir tiré 30 roquettes depuis le sud du Liban vers les colonies de la Galilée occidentale, notamment Nahariya et Shlomi.

Selon les correspondants sur place, des tirs ont visé un site israélien dans la colonie de Miskav Am, en face de la ville d’al-Adeyssa, ainsi qu’un certain nombre de sites israéliens odans le secteur occidental du sud du Liban.

Les médias israéliens ont également rapporté qu’un bâtiment à Kiryat Shmona, près de la frontière avec le Liban, a été directement touché par des missiles tirés depuis le sud du Liban. Il est question que des sirènes d’alerte ont retenti dans les villes de Shomrah et Evin Menachem, près de la frontière libanaise, ainsi qu’à Shlomi, Al-Bassa et Hanita en Galilée occidentale.

Les médias israéliens ont aussi rapporté qu’un missile antichar avait été lancé depuis le territoire libanais vers la ville de Zarit, située dans la région.

Pour sa part, l’artillerie de l’occupation israélienne a visé les environs des localités libanaises frontalières de Aita al-Shaab et de Beit Lif, dans le secteur central du sud du Liban, ainsi que les environs de Houla et Markaba, et les environs de la ville de Alma al-Shaab, dans le secteur occidental du sud du Liban.

Les drones de reconnaissance israéliens survolaient massivement la zone.

Dans la soirée, l’armée d’occupation israélienne a déclaré que ses forces ont pilonné les sources de tirs qui avaient visé ses positions à la frontière libanaise.

9 journalistes attaqués

Par ailleurs, 9 civils, dont 6 journalistes, se sont retrouvés assiégé près du site israélien d’Al-Abad, à proximité du village Houla.

Dans les faits, les forces d’occupation israélienne ont violé le droit humanitaire internationale pour la énième fois en tirant délibéremment sur la voiture des journalistes et sur les civils pour les empêcher de quitter les lieux.

Des appels ont été lancés par les autorités locales de la ville de Houla pour évacuer les civils et les journalistes piégés par les tirs. Ces derniers ont été évacués quelques heures plus tard par l’armée libanaise.

Source: Médias