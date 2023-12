Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a fustigé, dimanche, les positions de la Russie qualifiées d’hostiles à l’égard d’Israël concernant sa guerre contre Gaza.

Selon un communiqué du bureau de Netanyahu, lors d’un entretien téléphonique avec le président russe, le premier ministre israélien a exprimé son mécontentement à l’égard des positions anti-israéliennes exprimées par les représentants russes à l’ONU et dans d’autres forums.

Il a également vivement critiqué la coopération « dangereuse » entre la Russie et l’Iran, selon le communiqué, cité par l’agence turque Anadolu.

« Israël usera de tous les moyens, diplomatiques et militaires, pour libérer tous nos otages », a estimé Netanyahu au cours de cet entretien.

Le premier ministre israélien a également appelé Moscou à faire pression sur le Comité international de la Croix-Rouge « en ce qui concerne les visites et la livraison de médicaments pour nos otages », peut-on lire dans le communiqué.

Dans un communiqué publié à Moscou, le Kremlin a également indiqué que les deux hommes ont discuté de la « situation difficile liée à la question israélo-palestinienne, en particulier de la situation humanitaire désastreuse dans la Bande de Gaza. »

Au cours de l’entretien, le président Poutine a réitéré sa position de principe selon laquelle « toutes les manifestations du terrorisme sont inacceptables et condamnées », soulignant l’importance de lutter contre les menaces terroristes sans porter préjudice aux civils.

Il a également souligné que la Russie était prête à faire tout ce qui est en son pouvoir pour atténuer les souffrances des civils et mettre un terme aux conflits, précise le communiqué.

Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahu ont convenu de poursuivre les discussions sur ce sujet.

La Russie, l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, faisait partie des 13 pays qui ont voté, vendredi, en faveur d’une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza à des fins humanitaires. Les États-Unis ont opposé leur veto à cette résolution.

L’armée d’occupation israélienne mène depuis le 7 octobre une guerre meurtrière contre la bande de Gaza, coutant la vie à 20.000 martyrs, dont plus de 7000 enfants et plus de 3000 disparus.