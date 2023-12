Les médias israéliens ont affirmé, ce mardi 12 décembre, que « les missiles du Hezbollah visant nos sites et nos colonies deviennent plus précis et plus dangereux avec le temps ».

Le correspondant de la 13ème chaîne israélienne, Shlomi Eldar, a déclaré que « les colonies de Metulla, Chtoula, Kiryat Shmona et autres colonies frontalières avec le Liban sont à tout moment à portée des missiles du Hezbollah ».

Il a ajouté que « le Hezbollah est présent à la frontière et multiplie les tirs de missiles antichar ».

Eldar a également révélé que « le Hezbollah a tiré lundi des missiles qui ont touché 15 cibles dans la colonie de Metulla ».

Et de renchérir : « les missiles du Hezbollah constituent une menace majeure parce que les sirènes israéliennes sont inefficaces à leur égard ».

De son côté, le correspondant de la chaîne israélienne Kan dans le nord de la Palestine occupée a souligné que « le Hezbollah a ciblé hier Metulla pour maintenir l’équation civil contre civil (colon). Les tirs contre Metulla surviennent après la mort du maire du village libanais de Taybeh suite au bombardement israélien visant son domicile ».

Selon les médias israéliens, « les missiles tirés depuis le Liban contre la colonie de Metulla ont totalement détruit une maison et causé des dégâts à environ 15 autres domiciles ».

L’ancien chef de la Division du renseignement militaire israélien, Amos Yadlin, avait précédemment déclaré que « la main de (Sayed Hassan) Nasrallah est la plus haute dans le nord », faisant référence à la supériorité de la résistance islamique au Liban dans les affrontements en cours avec l’occupation à la frontière libano-palestinienne.

Le chef de la colonie israélienne de Metulla, David Azoulay, a affirmé que « toutes les infrastructures civiles des colonies israéliennes situées à moins de 4 kilomètres de la frontière avec le Liban sont à l’arrêt suite au ciblage effectué par le Hezbollah ».

Entre-temps, le Média de guerre de la Resistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a diffusé le lundi une vidéo de plusieurs opérations menées par ses combattants contre les positions israélienne à la frontière, en soutien à Gaza.