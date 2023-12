La Résistance islamique au Liban -Hezbollah- a annoncé avoir pris pour cible le site israélien d’Al-Abad et ses fortifications, à la frontière libanaise avec la Palestine occupée.

Elle a indiqué que « le ciblage a été effectué avec des armes appropriées, soulignant « qu’il y a eu des victimes parmi les soldats de l’armée d’occupation, et que l’opération a eu lieu mercredi à trois heures de l’après-midi ».

Utilisant des missiles de type Burkan, la résistance islamique au Liban a affirmé que « ses combattants ont ciblé le site militaire israélien alraheb à 16h10 , réalisant des tirs directs. À cinq minutes d’intervalle, la résistance a ciblé les positions d’artillerie d’occupation sur le site de Khirbet Maar avec des missiles, et a également réalisé des tirs directs.

La résistance a également pris pour cible une force d’infanterie israélienne à proximité du site de Birkat Risha avec des armes appropriées, notant que ce ciblage a entraîné des pertes directes.

La Résistance islamique a également ciblé deux hélicoptères militaires israéliens avec des missiles sol-air dans l’espace aérien de Shtoula, Shoumira et le village libanais occupé de Tarbikha, les forçant à quitter l’espace aérien de la région.

Dans ses communiqués, la résistance a souligné que les opérations s’inscrivent dans le cadre du soutien à la résistance du peuple palestinien inébranlable à Gaza.

Pour sa part, le correspondant d’Al-Manar au sud du Liban a rapporté que les cibles militaires israéliennes dans la Galilée occidentale occupée ont subi des tirs directs depuis le Liban.

Il a rapporté que des villes libanaises ont subi des bombardements israéliens, notamment Naqoura, Yarin, Aita al-Shaab et Blida, voire l’occupation a ciblé la périphérie de la ville de Halta avec des bombes au phosphore, interdites par le droit humanitaire internationale.

Hier, la résistance a mené 3 opérations, contre le site israélien de Metulla, et la colonie de Yiftah (le village libanais occupé de Quds), et a également ciblé un char de type Merkava près du site d’Al-Malikiyah.

Suite aux opérations de résistance, les médias israéliens ont reconnu que les soldats d’occupation et les combattants de réserve souffrent de conditions difficiles et honteuses à la frontière nord, indiquant qu’il y a des centaines de soldats stationnés dans un endroit qui ne peut accueillir qu’un quart d’entre eux.

Le général de division israélien Yitzhak Brik a reconnu les capacités militaires du Hezbollah, capables de causer des dégâts sur le front intérieur de l’occupation.

Il a déclaré que « le Hezbollah est aujourd’hui équipé de 150 000 missiles et roquettes, et le principal problème est que certains d’entre eux sont précis et énormes, et pèsent chacun des centaines de kilogrammes », notant « qu’ils peuvent atteindre des cibles telles que l’électricité, l’eau et l’air ou des bases militaires ou paralyser la circulation des routes et des habitants ».

Il a conclu que « la guerre contre le Hezbollah se transformerait en une guerre régionale », soulignant « qu’Israël ne s’y était pas préparé ».

Source: Médias