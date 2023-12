Les médias israéliens ont rapporté, ce lundi matin, qu’un missile antichar a été tiré depuis le Liban vers une cible « israélienne » entre les colonies de Doviv et Metat en Galilée occidentale.

Dans ce contexte, les médias israéliens ont fait état de « la fermeture continue des routes et des carrefours à la frontière avec le Liban en Haute et Galilée occidentale en raison de la situation sécuritaire ».

L’armée d’occupation a fermé les routes de la Galilée à partir de 6 heures du matin et jusqu’à nouvel ordre.

Pour sa part, le correspondant d’Al-Manar dans le sud, Ali Chouaib, a rapporté que « les avions de combat ennemis ont mené une frappe aérienne contre la localité de Mays al-Jabal, ciblant des terres agricoles, ce qui a causé des dégâts matériels dans plusieurs maisons ».

Notre correspondant a également rapporté que « des avions de guerre ennemis ont mené une série de frappes aériennes contre les périphéries de la localité d’Aita al-Chaab, au sud-Liban ».

Ce lundi, La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a reconnu avoir bombardé la périphérie de la caserne Metat vers 10:35 heure locale, « avec des armes appropriées ».

Elle a aussi rendu compte aussi de tirs « avec des armes appropriées » contre un attroupement de soldats dans l’entourage de la position Birkat Risha vers 13 :00 heure locale.

Ce matin, elle a annoncé le martyre de deux combattants « sur la voie d’al-Qods », Wissam Khalil Hammoud (gauche), qui est originaire de la localité de Markaba au sud du Liban et Abbas Hassan Hazimeh qui est originaire de la localité Mays al-Jabal également du sud du Liban (droite) .

Liste des opérations de dimanche

Le dimanche 24 décembre, elle avait publié un résumé de ses opérations contre les positions et les déploiements de l’armée d’occupation israélienne à la frontière libano-palestinienne, « en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable. »

Secteur Est :

1- A 7h30, les positions de l’ennemi israélien à Dishon ont été ciblées par des missiles et ont été touchées directement.

2- À 15h35, Une force d’infanterie des soldats ennemis israéliens a été prise pour cible dans le château de Hounine (le village libanais occupé de Hounine).

Secteur Ouest :

1- À 14h50, la colonie d’Avivim (le village libanais occupé de Salha) a été visée avec des armes appropriées. Un bâtiment résidentiel a été touché, entrainant des pertes confirmées ; et ce en riposte aux attaques sionistes répétées contre des villages et des maisons civiles au sud-Liban.

2- A 15h15, le site d’Al-Dhahira a été visé avec des armes appropriées.

La Résistance islamique a diffusé une vidéo du tir contre la colonie d’Avivim à la frontière libano-palestinienne, « en soutien à notre inébranlable peuple palestinien dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable, et en réponse aux agressions sionistes répétées contre les villages et les habitations civiles », au sud-Liban.