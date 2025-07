L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a rapporté dimanche « qu’un poste de contrôle de la Sûreté générale dans la région de Busra al-Cham a empêché des équipes de médias étrangers d’entrer dans le gouvernorat de Soueida, malgré l’autorisation officielle du ministère de l’Information à Damas ».

L’Observatoire a expliqué que « parmi les équipes empêchées figure une équipe de l’Associated Press, arrivée de Deraa avec des autorisations officielles. Cependant, ils ont été informés qu’ils avaient besoin d’une autorisation supplémentaire du commandant de la Sécurité intérieure du gouvernorat de Soueida, Ahmed al-Dalati, qui a refusé l’entrée à l’équipe malgré de longues discussions entre les deux parties. Cela a contraint l’équipe de médias à rentrer à Damas sans avoir terminé sa mission ».

Convoi d’aide humanitaire bloqué, un camion autorisé à passer

L’OSDH a également noté que « les forces de sécurité ont précédemment empêché un convoi d’aide humanitaire de 14 camions d’entrer à Soueida. Un seul camion a été autorisé à traverser la zone et les médias ont été empêchés d’y accéder, ce qui a aggravé le silence qui règne dans le gouvernorat ».

La situation humanitaire se détériore .

L’OSDH a indiqué que « le gouvernorat de Soueida est soumis à un siège étouffant depuis plus d’une semaine, provoquant de graves pénuries de nourriture, de fournitures, d’eau, de carburant et de services de base. Des groupes de la société civile et des organisations locales ont également lancé des appels urgents à la communauté internationale et aux agences des Nations Unies, exigeant l’ouverture d’un couloir humanitaire sécurisé pour permettre l’acheminement de l’aide ».

Dans ce contexte, les employés de la boulangerie automatisée de Soueida ont alerté sur « l’épuisement imminent des réserves de farine et de carburant nécessaires au fonctionnement des chaînes de production, ainsi que sur la pénurie de diesel et d’essence, qui a entraîné la perturbation des camions-citernes et aggrave la crise de l’eau potable ».

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, « les habitants souffrent également d’une grave pénurie de légumes et de denrées alimentaires de base en raison de la fermeture continue de la route Damas-Soueida, contrôlée par des groupes armés qui entravent la circulation des vivres ».

Le Croissant-Rouge distribue une aide limitée et l’OSDH appelle à une intervention urgente

L’OSDH a indiqué que « les équipes du Croissant-Rouge syrien continuent de distribuer des secours à certaines familles touchées ou extrêmement pauvres. Cependant, l’aide ne couvre qu’un pourcentage limité de la population, laissant la plupart des habitants confrontés à une situation de détresse quotidienne qui s’aggrave ».

Il a averti que « cette situation perdure sans intervention urgente », appelant « les organisations humanitaires internationales à répondre aux besoins fondamentaux de la population et à ouvrir des couloirs humanitaires vers le gouvernorat, compte tenu de ce qu’il décrit comme l’effondrement accéléré des infrastructures de vie à Soueida ».

Source: Médias