Le Premier ministre irakien et commandant en chef des forces armées, Mohammed Shia al-Sudani, a affirmé « qu’aucun parti n’est au-dessus de la loi », soulignant « la nécessité de ne pas se reposer sur ses lauriers pour faire respecter la loi et protéger les institutions de l’État ».

Lors d’une réunion d’urgence des forces de sécurité présidée par Sudani dimanche, à laquelle ont participé le commandant adjoint des opérations conjointes, le commandant des opérations de Bagdad et plusieurs officiers des forces de sécurité intervenus lors de l’attaque contre un département agricole du district de Karkh à Bagdad, il a appelé à l’ouverture « d’une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances des attentats, sans autorisation préalable des forces de sécurité ».

Il a également insisté sur la nécessité « de tenir les auteurs responsables conformément aux lois applicables », soulignant que « les enquêtes seront menées avec le plus grand professionnalisme et sous sa supervision directe, dans le cadre du plein respect des procédures régissant le travail des forces armées ».

De leur côté, les Forces de Hachd-alChaabi ont publié une déclaration affirmant leur plein engagement envers la loi et les ordres du commandant en chef des forces armées, soulignant qu’elles « ne toléreront point que quiconqueaucune personne qui outrepasse les ordres ou viole les procédures de sécurité établies ».

Les Forces de Hachd-alChaabi ont réitéré leur affirmation selon laquelle elles opèrent « comme une extension des institutions de sécurité officielles, sous l’égide de l’État et de ses dirigeants légitimes, et que toute action individuelle ou collective en dehors de ce cadre constitue une violation de la loi ».

Plus tôt, le ministère irakien de l’Intérieur a annoncé « qu’un département du ministère de l’Agriculture du district de Karkh a été le théâtre d’un grave incident dimanche matin, coïncidant avec la prise de fonctions d’un nouveau directeur. Un groupe armé a pris d’assaut le bâtiment du département lors d’une réunion administrative, semant la panique parmi les employés qui ont immédiatement appelé à l’aide les forces de sécurité ».

Le communiqué a ajouté que « la police fédérale et les patrouilles d’urgence de Karkh se sont précipitées sur les lieux et ont été la cible de tirs directs des hommes armés, blessant plusieurs agents et membres du personnel ». Le ministère de l’Intérieur a ensuite annoncé, dans un communiqué séparé, que « le nombre de suspects arrêtés jusqu’à présent s’élevait à 14 détenus impliqués dans l’attaque armée ».

